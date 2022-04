Durval Lelys é artista consagrado no Brasil, um dos principais nomes do Axé Music - Foto/Divulgação

Durval Lelys é artista consagrado no Brasil, um dos principais nomes do Axé Music Foto/Divulgação

Publicado 09/04/2022 14:54

Quissamã - Tendo como primeira atração o cantor Durval Lelys, Quissamã terá cinco dias de "Carnaval fora de época”, do dia 20 a 24 deste mês; ele irá se apresentar no palco oficial a partir das 23h. O anúncio foi confirmado neste sábado (09) e a programação completa deverá ser anunciada no início da semana.

Durval Lelys é ex-líder do grupo Asa de Águia, "Durvalino" e um dos principais nomes do Axé Music, estilo musical que saiu da Bahia para conquistar o mundo. A prefeita Fátima Pacheco enaltece o artista: “ele é cantor, compositor e guitarrista, tendo iniciado a sua carreira solo em 2014; ele também chama a atenção por seu lado teatral, sempre se apresentando fantasiado, como o Conde Drácula, Sansão e Nero”.

Carnaval fora de época, Micareta Viver Quissamã" será na Avenida Barão de Vila Franca, no Centro, e a prefeita aposta na realização de “uma festa muito bonita, fomentando cultura na cidade, depois de dois anos sem Carnaval, que gera empregos e renda, levando o sustento de vários profissionais".

Na última quarta-feira (06), a prefeitura anunciou que irá conceder um auxílio financeiro, por meio da Secretaria de Governo; “o valor do auxílio é de R$ 10 mil para cada boi malhadinho, e R$ 6,5 mil para cada bloco de rua”. Segundo a secretária Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, o evento já movimenta a cidade que se prepara para receber um grande fluxo de turistas.

Kitiely Freitas acredita no fortalecimento de diversos setores do comércio e geração de empregos e renda durante o período da folia. "A cadeia produtiva que envolve o carnaval é abrangente; o trabalho está sendo feito por meio de ações conjuntas de diversas secretarias para que os quissamaenses possam trabalhar e aproveitar o carnaval fora de época”, destaca a secretária.