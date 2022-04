O tema da peça que celebra a Páscoa neste ano será "A vida, morte e ressurreição de Jesus" - Divulgação

Publicado 13/04/2022 19:27 | Atualizado 13/04/2022 19:29

Quissamã - Mantendo a tradição em Quissamã, aproximadamente 75 pessoas — entre atores convidados, alunos da oficina de teatro do Centro Cultural Sobradinho e moradores da comunidade — vão encenar o Auto da Paixão, nesta sexta-feira (15), às 19h, na Praça Brigadeiro José Caetano. Este ano, o tema será “A vida, morte e ressurreição de Jesus”.

Após dois meses de ensaio e sob a direção da professora Leíze Maciel, a peça promete sensibilizar o público de uma forma didática, com flashs da trajetória de Jesus na terra e algumas considerações sobre a atualidade, além de democratizar ainda mais o acesso à cultura na cidade.

“A nossa expectativa é levar para o público, a contemplação de uma história tão linda e impactante que é a vida de Jesus. O grupo está muito envolvido com a encenação e promete além de emoção, a reflexão sobre tudo que ele viveu, trazendo para os dias atuais, um novo olhar com a possibilidade de analisar as nossas ações. Aguardem cenas fortes e leves ao mesmo tempo”, declarou Leíze.

Assistir aos últimos acontecimentos da vida do maior profeta da história é uma emoção que a Semana Santa torna possível para muitas pessoas. A encenação da peça, que resume os dias derradeiros vividos por Jesus na Terra, incluindo sua morte e ressurreição, deve cativar milhares de quissamaenses.