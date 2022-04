Ressaca do mar provoca grandes ondas que atingem as ruas na Praia do Visgueiro, em Quissamã, neste domingo (17) - Reprodução Web

Ressaca do mar provoca grandes ondas que atingem as ruas na Praia do Visgueiro, em Quissamã, neste domingo (17)Reprodução Web

Publicado 18/04/2022 14:22 | Atualizado 18/04/2022 14:24

Quissamã - Um vídeo do mar atingindo as ruas na Praia do Visgueiro, neste domingo (17) de Páscoa, no município de Quissamã, está circulando nas redes sociais e assustando os internautas. Assista:

Ressaca do mar provoca grandes ondas que atingem as ruas na Praia do Visgueiro, em Quissamã, neste domingo (17). Defesa Civil pede que população evite atividades marinhas neste período. #ODia



Imagens: Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/w6qVUDXLIM — Jornal O Dia (@jornalodia) April 18, 2022

No entanto, a Defesa Civil informa que, apesar das fortes ondas provocadas pelo mar de ressaca, as águas não chegaram a invadir casas e não foram registrados casos mais graves.



De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Marcos Alves, a ressaca vem assolando o litoral e equipes da Defesa Civil seguem em estado de observação:



“Até o momento não houve nenhum chamado de intercorrência. Seguindo o direcionamento da Marinha do Brasil, as ondas podem variar de 1 metro e meio a 2 metros. A orientação é que as pessoas evitem banhos e atividades marinhas no momento. Continuamos atento”, disse Marcos em vídeo divulgado pela instituição.