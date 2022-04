Os meliantes foram encaminhados à 130ª Delegacia de Polícia (130ª DP), onde permanecem à disposição da Justiça - Divulgação/PM

Publicado 13/04/2022 22:25

Quissamã - A Polícia Militar (PM) prendeu um casal, cuja identidade não foi relevada, por tráfico de drogas, em Quissamã, nesta terça-feira (12).



De acordo com a ocorrência policial, durante um patrulhamento de rotina, os agentes foram informados de que uma das gerentes da facção criminosa, teria tentado se livrar de uma carga de material entorpecente na Rua José Saturnino, na localidade Caxias.



Seguindo as pistas, cerca de 120 papelotes de cocaína e um rádio comunicador foram encontrados pelos policiais. Em seguida, uma dupla em atitude suspeita foi abordada e a mulher confessou que as drogas seriam dela.

Os meliantes foram encaminhados à 130ª Delegacia de Polícia (130ª DP), onde permanecem à disposição da Justiça.