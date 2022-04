"Gostaria de agradecer a Secretaria de Esporte e Juventude de Quissamã por pensarem nos atletas do município e nos ajudarem por meio do programa bolsa atleta.", disse Patrick - Divulgação/

Publicado 26/04/2022 06:00

Quissamã - O quissamaense Patrick da Silva Ramos participou, no último domingo (24), do Campeonato Estadual de Mountain Bike em Casimiro de Abreu. Em sua primeira competição pelo Programa Bolsa Atleta Quissamã, o atleta conquistou o 5º lugar na categoria sub-30 de XCM, conhecido como trip trail ou maratona.

No XCM, os terrenos são uma mescla de terra e trilhas. Isso torna o desafio ainda mais emocionante, já que são encontrados alguns tipos de trechos durante a pedalada. É preciso ter boa resistência física, já que os percursos são longos e com ritmo intenso. O ciclista deve estar equipado com bolsas de hidratação, câmara de ar e água, alguns dos itens indispensáveis.

“Foi uma prova duríssima nas montanhas, com 73 quilômetros e 2.300 metros de altimetria acumulada. Mesmo tendo alguns imprevistos mecânicos, consegui manter um ritmo forte até o final, chegando em quinto lugar. Gostaria de agradecer a Prefeitura de Quissamã e a Secretaria de Esporte e Juventude, por pensarem nos atletas do município e nos ajudarem por meio do programa bolsa atleta.”, disse Patrick.

O evento foi organizado pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro. A largada ocorreu no Sítio Agrícola, localizado na Estrada Eduardo Zac Zuc Tahan, km 2. A categoria pró teve percurso de 78 quilômetros, enquanto a categoria Light, 48 quilômetros. A prova contou com participantes de Petrópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Resende, Rio Bonito, Macaé, Conceição de Macabú, Quissamã, etc.

Klaus Carlos, que ficou em quarto lugar na categoria Sub-23, também faz parte dos ciclistas que recebem o Bolsa Atleta. Para Isis Chagas, secretária de Esporte e Juventude, é maravilhoso esse momento. “Estou muito feliz com o retorno das competições, principalmente por estarmos com novos atletas sendo contemplados pelo Programa. Quero agradecer aos atletas que se empenharam nesse final de semana e trouxeram bons resultados para nosso município”, declarou Isis.