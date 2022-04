Durval Lélys falou da alegria de estar em Quissamã pela primeira vez - Divulgação

Publicado 22/04/2022 12:48 | Atualizado 22/04/2022 12:52

Quissamã - Com 40 anos de carreira, Durval Lélys agitou o primeiro dia do "Carnaval Fora de Época, Micareta Viver Quissamã", nesta quarta-feira (20). O carnaval é uma realização da Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer. E a folia vai até domingo (24) com diversos shows, bois malhadinhos, blocos de rua e marchinhas.



Com um vasto repertório, o baiano comandou a festa encerrando a primeira noite com muito axé. Com sucessos como Dança do Vampiro, Não tem Lua, Porto Seguro, Quebra Aê, entre outros, Durval Lelys comandou a noite por duas horas relembrando o melhor dos carnavais dos anos 90 e 2000.



"Está lindo demais, Quissamã, carnaval maravilhoso! Vocês não sabem a alegria que é estar aqui pela primeira vez. O arrastão do bloco chegou aqui com essa multidão pra gente sentir essa energia. Vim pra ficar, Quissamã já conquistou meu coração", declarou Durval Lelys.



Nesta quinta-feira (21), feriadão de Tiradentes, a festa começa com marchinhas no Coreto da Praça Principal, às 20h. Tem ainda desfile de bois e blocos e show no palco principal, com a banda Chapas do Brasil, a partir das 23h.



Confira a programação dos próximos dias:



Quinta-feira - 21/04

Banda União Quissamaense - 20h - Coreto

BOI JARAGUÁ - 20h - Avenida

BLOCO PIRATAS - 21h - Avenida

BLOCO GALERA DO CALÇADÃO - 22h - Avenida

Chapas do Brasil - 23h - Palco Principal



Sexta-feira - 22/04

Catukaí - 20h - Coreto

BLOCO VEM DE BOCA - 21h - Avenida

BLOCO CARTOLA - 22h - Avenida

Glauco Zulo - 23h - Palco Principal



Sábado - 23/04

Banda União Quissamaense - 18h - Coreto

BOI DIVERSIDADE - 18h - Avenida

CONCENTRAÇÃO BLOCO DAS PIRANHAS COM BIRA BELLO - 19h - EM FRENTE AO POSTO BR

Preta Gil - 23h - Palco Principal



Domingo - 24/04

Banda União Quissamaense - 19h30 - Coreto

BOI CANÁRIO - 17h - Avenida

BOI TROVÃO - 17h40 - Avenida

BOI SURUBIM - 18h20 - Avenida

BOI IMPERADOR - 19h40 - Avenida

BOI RENASCER - 19h - Avenida

BOI SETÃO - 17h - Avenida

BOI MARANHÃO - 20h20 - Avenida

