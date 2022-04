Quissamã participa da 23ª Marcha dos Prefeitos e de agendas no Congresso Nacional - Divulgação

Publicado 27/04/2022 14:43

Quissamã - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, e o vice-prefeito Marcelo Batista estão participando da 23ª Marcha a Brasília em Defesa aos Municípios, que começou nesta segunda-feira (25), na Capital Federal. Até quinta-feira (28), o evento reúne prefeitos, vereadores, gestores e parlamentares de todo o país para debater temas das cidades e apresentar reivindicações. Também estão na comitiva os vereadores Ailson Barreto, Simone Flores, Janderson Barreto, Cássio Reis e Maurício Buguinho.

"Quissamã está participando desse importante evento para gestores municipais. É uma janela de diálogo, que reúne profissionais de diferentes setores. Além da Marcha, também estamos cumprindo agendas no Congresso Nacional, conversando com deputados e senadores para buscar emendas para investir em nosso município", disse a prefeita Fátima Pacheco, que também é presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

Os debates da 23ª Marcha a Brasília em Defesa aos Municípios abordam assuntos como a reforma tributária, saneamento, o cenário pós-pandemia e o piso do magistério, por exemplo. Discussões que estão sempre em pauta, segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski. O vice-prefeito de Quissamã ressalta a importância do diálogo para governar uma cidade.

"Avançamos em vários setores em Quissamã com muitas parcerias, que são possíveis com diálogo com outros municípios e também com o Congresso, através das emendas parlamentares. Por isso, a relevância desses eventos, que aproximam cidades tão distantes no mapa, mas com situações bem parecidas no seu dia a dia", comenta Marcelo Batista.