Lutador do Bolsa Atleta conquista título no Campeonato Estadual de KickboxingDivulgação

Publicado 27/04/2022 14:20

Quissamã - Atletas quissamaenses participaram do Campeonato Estadual de Kickboxing, realizado pela FKBERJ – Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu no último final de semana, no município de Rio Bonito. Ao todo, sete atletas competiram, sendo que quatro foram contemplados pelo Programa Bolsa Atleta.

João Pedro Ferreira foi campeão e ficou muito feliz com o resultado. “Mantive o foco, que nem sempre é fácil, mas estava obstinado e louco por esse retorno aos campeonatos. Quero agradecer a todos que participaram dessa grande conquista e dizer que com a ajuda da Prefeitura de Quissamã, pretendo ir cada vez mais longe”, declarou João, que começou o ano aplicando mais um belo nocaute na sua carreira.

Geyson Ribeiro Paula, Elizeth Moura, Lívia Manhães, Roberto Carlos Azevedo, João Vitor Carvalho e Pablo Enrick Lima foram os outros atletas que participaram da competição. Geyson e Pablo ficaram em terceiro lugar nas categorias absoluto, mais de 94 quilos e até 15 anos, acima de 69 quilos, respectivamente, e conseguiram vaga direta para o Brasileiro que acontecerá no Espírito Santo em junho. Já a Lívia e a Elizeth, estou aguardando a reclassificação.

Os quatro atletas que fazem parte do Programa Bolsa Atleta, são: Geyson, João Pedro, Lívia e Elizeth. “O Programa é muito importante e tem nos ajudado bastante, principalmente no período da pandemia, pois conseguimos manter dieta, os suplementos, a alimentação correta, além da compra de equipamentos. Foi um diferencial muito grande e agora com o retorno das competições, estamos muito animados para irmos em busca dos grandes resultados”, declarou Geyson.

“Gostaria de agradecer a secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas e toda a sua equipe, assim como a secretaria de transporte também, pois sempre tivemos todo o apoio e atenção dos mesmos, o que faz muita diferença. Essa parceria tem sido fundamental. Fica aqui a nossa eterna gratidão tanto no investimento, quanto na confiança”, afirmou João.