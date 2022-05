Há aproximadamente um ano, a Prefeitura de Quissamã iniciou com a primeira equipe de PMs e vem conquistando bons resultados na área da segurança - Divulgação

Publicado 09/05/2022 14:23

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria municipal de Segurança Pública e Trânsito, implementou a segunda equipe do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). A partir desta semana, o município conta com oito policiais, divididos em dois turnos de 12 horas. O resultado é fruto do constante diálogo do Governo Municipal com a Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS).

O Proeis permite que o município contrate policiais militares, enquanto estes estão fora de sua escala rotineira de trabalho, para atender às demandas de Segurança Pública. Há aproximadamente um ano, a Prefeitura de Quissamã iniciou com a primeira equipe de PMs e vem conquistando bons resultados na área da segurança.

"Mantemos encontros com o comando do 32° BPM (Macaé), sempre na busca por fortalecer os programas de segurança no município e a adoção de ações que possam resultar em benefícios para a população", disse o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada.

A Prefeitura de Quissamã mantém diálogo constante com órgãos de segurança — como as polícias Militar e Civil — para abordar estratégias para a intensificar as ações integradas. "Ao tratar de questões ligadas à Segurança Pública é fundamental ouvir a população, agregar programas sociais e oferecer estratégias eficazes de cooperação com a PM e Civil", observou a prefeita Fátima Pacheco.