As provas de tiro com arco são multisites, o que significa, que cada núcleo pode organizar a sua competição em casa, desde que tenha a presença de um árbitro credenciado pela confederaçãoDivulgação

Publicado 12/05/2022 16:37 | Atualizado 12/05/2022 16:43

Quissamã - O Estádio Municipal Antônio Carneiro da Silva receberá, a partir das 8h deste sábado (14), a 1ª Etapa do Campeonato Outdoor de Tiro com Arco, onde os atletas chegam a atirar num alvo a 70 metros de distância. A competição contará com as categorias sub-15, sub-18, sub-21, adulto e master. O município participará com 16 competidores femininos e masculinos em todas as categorias, com idades de 11 a 53 anos.

As provas de tiro com arco são multisites, o que significa, que cada núcleo pode organizar a sua competição em casa, desde que tenha a presença de um árbitro credenciado pela confederação. As provas indoor são realizadas em ambiente fechado, geralmente num ginásio de esportes com distância de 18m. Já o outdoor, é realizado ao ar livre, em campo aberto no gramado. O campo de prova deve ser plano e sem obstáculos para os arqueiros.

“Nós estamos muito felizes com o fato de podermos sediar mais uma competição, pois este espaço é muito recente, foi inaugurado em março. Aqui treinamos e seguimos evoluindo. Alguns alunos começaram na modalidade este ano e já estão competindo. É muito importante que eles participem desta etapa para ganhar experiência. O empenho deles e o resultado que eles estão apresentando, muito nos orgulha”, declarou a professora, arqueira e treinadora, Paula Figueiredo.

André Figueiredo, também treinador da equipe, falou sobre a felicidade do desempenho dos participantes do município. “Disputaremos o campeonato outdoor, que é válido para o ranking regional, estadual e brasileiro, algo que nos enaltece bastante, ainda mais que a na nossa a participação em eventos de longas distâncias é uma conquista recente, pois inauguramos o espaço de treino outdoor neste ano”, finalizou André.