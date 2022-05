Todas as ações foram possíveis após uma audiência pública na Câmara Municipal de Quissamã e o trabalho oriundo da audiência, foi encaminhado tanto para ALERJ - Divulgação

Quissamã - Na última quinta-feira (12), a Vereadora Simone Flores esteve no Rio de Janeiro para uma reunião com o Presidente do DETRO – Departamento de Transportes Rodoviários do Estado, William Pena Júnior e com o Deputado Estadual, Luiz Antônio Martins, do partido União Brasil, a fim de debater sobre as condições precárias que a empresa Quissatur funciona e com o intuito de que os problemas sejam de fato solucionados, trazendo segurança para os usuários.

Uma série de esforços realizados pela Vereadora e pela Câmara Municipal de Quissamã, visando estabelecer com a empresa um diálogo produtivo para alcançar critérios de condições mínimas do serviço, foram tentadas, mas sem sucesso. Por isso, medidas junto ao Ministério Público, ao Procon – Procuradoria Adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor, a Comissão de Transporte da ALERJ – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro foram tomadas.

Simone Flores também esteve no Gabinete do Deputado Estadual do Luiz Antônio Martins, do partido União Brasil, que abraçou essa causa para que este problema fosse resolvido definitivamente. A primeira ação do DETRO em Quissamã, está acontecendo nesta sexta-feira (13). Os ônibus da empresa Quissatur, estão sendo vistoriados dentro da rodoviária de Caxias e serão aplicadas multas referentes aos parâmetros de segurança não cumpridos.

Todas as ações foram possíveis após uma audiência pública na Câmara Municipal de Quissamã e o trabalho oriundo da audiência, foi encaminhado tanto para ALERJ, quanto para o gabinete do Deputado, que prontamente agendou uma reunião com o Secretário Estadual de Transportes, André Luiz Nahass. O material coletado foi mostrado a ele, podendo então, constatar as atrocidades cometidas pela empresa.

A Vereadora, declarou que não vai admitir que a empresa coloque mais em risco a vidas das pessoas. “A Quissatur tem obrigação de prestar um serviço de qualidade para população, pois o transporte sem segurança, pode interferir diretamente na saúde mental e física dos usuários, assim como no profissional, já que os ônibus quebram quase todos os dias, fazendo com o que o colaborador chegue atrasado no trabalho, fique nervoso e ainda podendo sofrer um acidente em função da alta velocidade”, finalizou.