As partidas serão disputadas na quadra do Country Club Brás de Pina, no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 14/05/2022 19:48 | Atualizado 14/05/2022 19:50

Quissamã - O bom desempenho da equipe feminina de vôlei da Prefeitura de Quissamã, na disputa da Liga B de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (Liverj), com 100% de aproveitamento, e quatro vitórias, já desperta a atenção dos adversários. E para evitar o primeiro revés, o técnico Luis Felipe de Almeida intensificou a rotina de treinos.

No próximo domingo (15), a rodada dupla aponta as equipes Alphas Vôlei e Super Set B, como adversárias das quissamaenses, as partidas serão disputadas na quadra do Country Club Brás de Pina, no Rio de Janeiro. Você pode torcer e acompanhar os duelos pela plataforma YouTube, no

canal da Liverj. A primeira partida tem início às 8h e a segunda está prevista para às 10h.

Luis Felipe relata que o pensamento é garantir a presença na segunda fase da competição, e por fim, assegurar a classificação para a Liga A, já que três vagas permitem o acesso.

"Até aqui, a equipe se comportou bem, seguindo o ritmo realizado nos treinamentos. Estamos trabalhando situações de jogo e a variação de jogadas para que o nosso potencial ofensivo evolua. Vamos gradativamente buscar a classificação", avaliou Luis Felipe.

Para a levantadora Raquel Barcelos, o entrosamento da equipe reflete a atuação positiva do grupo na disputa da Liverj, tornando real as chances de sucesso, até mesmo com o pensamento no título.

"A base de formação do grupo já disputou outras competições, isso facilita o desempenho e a comunicação durante a partida. As meninas estão focadas, vamos para mais uma disputa no domingo com o moral elevado", destacou Raquel.