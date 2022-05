Assistente Social, Fátima Pacheco tornou-se a primeira vereadora da Câmara de Quissamã, se elegeu prefeita em 2016, e foi reeleita em 2020 - Divulgação

Assistente Social, Fátima Pacheco tornou-se a primeira vereadora da Câmara de Quissamã, se elegeu prefeita em 2016, e foi reeleita em 2020Divulgação

Publicado 24/05/2022 19:07 | Atualizado 24/05/2022 19:15

Quissamã - Uma pesquisa realizada nos dias 11 e 12 de maio em Quissamã, município do Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, ouviu 400 munícipes que avaliaram o mandato da prefeita Fátima Pacheco.

Segundo os dados do Instituto GPP, Fátima está bem avaliada como gestora e alcançou a marca de 76,7% de aprovação. Sendo 14,2% de desaprovação e 9,1% não souberam responder.

Nas áreas de Limpeza da Cidade e Coleta de Lixo, a pesquisa mostra 86,1% como ótimo e boa; 8,9% consideram regular e 5% ruim.

Na Educação Pública de forma geral, os quissamaenses consideram 79,7% sendo ótimo e boa; 14,3% regular e 1,7% ruim.

Já na área da Assistência Social e Programas de Ajuda aos mais Pobres, os números revelam 75,1% ótimo e boa; 13,7% regular e 6,6 como ruim.

A Iluminação Pública manteve a média positiva, com 73,7% ótimo e boa; 18% regular e apenas 7,1% ruim.

A área da Saúde Pública de forma geral, segundo os moradores é a que mais precisa de atenção, pois os números revelam que, apesar de manter uma média de aprovação próxima das demais, houve uma queda. Sendo, 68,4% considerada ótimo e boa; 22,6% como regular e 8,3% ruim.

A prefeita Fátima afirmou que “o Governo trabalha para ofertar cada vez mais qualidade de vida para os quissamaenses, e que com esses dados, é possível avaliar políticas públicas importantes para toda a população”.

- Nosso objetivo é qualificar a entrega dos serviços e atendimentos públicos, principalmente da Saúde e Educação. Hoje, temos sete projetos sociais, no qual investimos cerca de R$ 1,5 milhão mensalmente, fazendo com o que o dinheiro gire em torno da economia do município. Também temos uma preocupação muito grande com a formação profissional dos jovens e produzimos ações para criar oportunidades de emprego -, ressaltou a prefeitura, citando o projeto Juventude Ativa, que ofertou o primeiro emprego para 100 jovens do município, lançado a pouco menos de um ano.

“Nosso objetivo é criar ainda mais oportunidades e oferecer cursos profissionalizantes", finalizou a prefeita Fátima Pacheco.

Fátima Pacheco - Assistente Social formada pela Universidade Federal Fluminense, Fátima Pacheco sempre teve a política correndo em suas veias. Logo na criação do município de Quissamã há 32 anos, quando se emancipou de Macaé, ela foi uma das primeiras profissionais da área no município, assumindo, logo depois, o posto de secretária de Promoção Social. Após alguns anos, tornou-se a primeira vereadora da Câmara do município.

A partir daí, Fátima se destacou como força política e rompeu com o grupo do qual fazia parte. Depois de uma disputa apertada para a Prefeitura com esse grupo em uma eleição que perdera, ela se elegeu prefeita em 2016, e foi reeleita em 2020.