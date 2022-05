Após a abertura em Itaperuna, Quissamã é o segundo município a receber o Fazenda Legal, que levará a 10 municípios a agricultura do futuro, conectando agricultores e produtores às empresas e investidores - Divulgação

Publicado 20/05/2022 20:30 | Atualizado 20/05/2022 20:30

Quissamã - Produtores rurais de Quissamã e de cidades vizinhas terão a oportunidade de participar do Fazenda Legal, nesta sexta-feira (20) e sábado (21), a partir das 13h, na Avenida Amilcar Pereira da Silva, em frente ao IFF de Quissamã. O projeto itinerante do Governo do Estado do Rio, através da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), com atuação da Pesagro-Rio, em parceria com a Faerj, e apoio da Prefeitura de Quissamã, pela Secretaria municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. O evento é gratuito.

O espaço terá um estande do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), além da exposição de produtos, e presença de instituições financeiras com atuação no crédito ao produtor.

"O objetivo do evento é unir produtores rurais das diversas instituições que trabalham para o setor, com informação, capacitação, apoio a regularização, desenvolvedoras de tecnologia, investidores e Governo Estadual, com o intuito de impulsionar o agronegócio", avaliou o vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista.

A boa relação e empenho da prefeita Fátima Pacheco em buscar atuações em conjunto com o Governo do Estado têm apresentado bons resultados para Quissamã, com direcionamento em áreas como meio ambiente, agricultura, infraestrutura e mobilidade urbana. Desde o ano passado, por exemplo, Quissamã recebe o plano piloto do Rio Milho em parceria com a Pesagro.

"O Governo do Estado tem sido muito parceiro de Quissamã, em diversas áreas. Uma delas é justamente a Agricultura, com incentivo de técnicos, que desenvolvem um excelente trabalho com as nossas equipes e equipamentos. Pensamos no fortalecimento da Agricultura como uma ferramenta de geração de renda e empregos", conta a prefeita Fátima Pacheco.