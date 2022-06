Segundo Derek, um pouco tímido ainda, o dia foi bem difícil para ele - Divulgação

Segundo Derek, um pouco tímido ainda, o dia foi bem difícil para eleDivulgação

Publicado 07/06/2022 14:41 | Atualizado 07/06/2022 14:42

Quissamã - O surfista mirim Derek Freitas, de Barra do Furado, foi campeão da categoria sub-8 da 1ª etapa do Circuito ASN Puro Suco Nova Geração, no Canal de Itaipu, em Niterói, no último domingo (1º). O mais novo surfista do município, de apenas 7 anos, é contemplado pelo Bolsa Atleta Quissamã e tem se destacado nas competições em 2022.

Participaram surfistas do Rio de Janeiro, Saquarema, Cabo Frio, Quissamã, do Espírito Santo, entre outros. “Gostaria de agradecer a Secretaria de Esportes e Juventude de Quissamã e a prefeita Fátima Pacheco por ter mantido, mesmo durante a pandemia, o Bolsa Atleta. Tanto eu, quanto meu filho, somos beneficiados e o Derek é o atleta mais novo a participar do programa”, declarou o surfista Cláudio Freitas, pai e treinador de Derek.

Segundo Derek, um pouco tímido ainda, o dia foi bem difícil para ele. “Eu me saí bem em todas as baterias, mas tive que passar por muitas até chegar na final. Estou feliz demais que deu tudo certo e eu fui campeão, mas todos surfaram muito”, disse o menino.