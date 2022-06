Atualmente, mais de 300 agricultores são atendidos pela Patrulha Agrícola, com a visitação técnica, preparo, fortalecimento, manejo do solo e plantio - Divulgação

Publicado 06/06/2022 12:03

Quissamã - Na semana em que se comemora o Dia do Trabalhador Rural, a Prefeitura de Quissamã anunciou mais novidades para os agricultores do município. Nesta quinta-feira (26), a prefeita Fátima Pacheco e o vice-prefeito Marcelo Batista entregaram mais dois equipamentos para o fortalecimento das ações da secretaria municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca: uma máquina pá carregadeira e uma Fiat Toro, ambos 0km. Com isso, o governo municipal chega a oito máquinas e veículos entregues desde 2017.

"A Agricultura de Quissamã se fortalece cada vez mais, com investimento em maquinário, assessoria técnica e todo suporte para que os nossos agricultores tenham o apoio necessário para cuidar da produção, gerando empregos e renda, além de parcerias em projetos com o Governo do Estado e instituições como a Embrapa, Emater e Pesagro", avaliou Fátima Pacheco.

Atualmente, mais de 300 agricultores são atendidos pela Patrulha Agrícola, com a visitação técnica, preparo, fortalecimento, manejo do solo e plantio, possibilitando que os produtores aumentem a estimativa de colheita. A pá carregadeira foi adquirida com emenda parlamentar da deputada federal Soraya Santos.

"A secretaria é parceira dos produtores e está aberta para receber as demandas e aplicar as ações necessárias para que a agricultura, que é uma vocação do município, se fortaleça constantemente", destacou o vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista.

A pá carregadeira é uma máquina capaz de carregar materiais como areia, brita, terra e entulhos. Potente e versátil é utilizada para trabalhos em grandes e pequenas áreas, e em outras funções, como terraplanagem e transporte de matéria-prima.