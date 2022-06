No domingo, que ainda é o Dia dos Namorados, Fábio Jr. vai levar seus sucessos para comemorar os 33 anos de Quissamã - Divulgação

No domingo, que ainda é o Dia dos Namorados, Fábio Jr. vai levar seus sucessos para comemorar os 33 anos de QuissamãDivulgação

Publicado 09/06/2022 17:10 | Atualizado 09/06/2022 17:12

Quissamã - O 33º aniversário de Quissamã será comemorado com muita música no final de semana, com duas grandes atrações. No sábado (11), às 20h, a cantora gospel Isadora Pompeo vai levar os seus sucessos para o palco principal - que fica próximo ao CRAS I, no Sítio Quissamã. Para comemorar a data festiva no domingo, dia 12, o cantor Fábio Jr. promete apresentar o seu romantismo para o público. O evento é gratuito.



Cantora e compositora de música gospel, Isadora Pompeo começou sua carreira postando covers no YouTube, ganhando destaque em 2017, que resultou em contrato com uma gravadora. Aos 23 anos, a gaúcha também faz sucesso como influenciadora digital, com mais de 5,5 milhões de seguidores no Instagram. No repertório, canções como Seja Forte, Oi Jesus e Eu sei quem vem.



Cantora e compositora de música gospel, Isadora Pompeo começou sua carreira postando covers no YouTube, ganhando destaque em 2017, que resultou em contrato com uma gravadora Divulgação

No domingo, que ainda é o Dia dos Namorados, Fábio Jr. vai levar seus sucessos para comemorar os 33 anos de Quissamã. Também no Palco Principal, o cantor vai levar suas principais músicas, como Alma Gêmea, Caça e Caçador, 20 e Poucos Anos, entre outros.



Várias ações na semana



Quissamã está tendo uma vasta programação para comemorar os 33 anos de emancipação político-administrativa. Há shows, inaugurações e apresentações musicais.



"Quissamã é uma cidade de gente feliz, acolhedora e trabalhadora. Por isso, temos que comemorar os 33 anos em grande estilo, com música e inaugurações de obras importantes para o bem-estar de todos. Continuamos avançando para levar o melhor para os quissamaenses", disse a prefeita Fátima Pacheco.



Com o retorno dos eventos presenciais, a agitação do público gera renda e movimenta a economia no município. "É um setor que necessita dessas ações, profissionais que sustentam as suas famílias com essas festas", conta a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitely Freitas, citando o sucesso do Carnaval Fora de Época e do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.



Confira a programação



Sexta - 10/06



11h - Entrega da revitalzação da Unidade de Saúde da Família do Centro



Local: USF Centro



15h - Lançamento do aplicativo 153 Cidadão



Local: Auditório da Prefeitura



18h - "O Sobradinho e sua rica história"



Visita guiada e exposição



Local: Centro Cultural Sobradinho



20h – Recital com coro e orquestra em comemoração aos 15 anos do Sobradinho



Local: Centro Cultural Sobradinho





Sábado - 11/06



15h – Desfile comemorativo pelos 33 anos de Quissamã

Local: Avenida Barão de Vila Franca



18h - Show MR6

Local: Praça central



20h – Show Isadora Pompeo

Palco Oficial, próximo ao CRAS I



Domingo - 12/06



08h – Hasteamento da Bandeira

Local: Jardim da Prefeitura de Quissamã



10h – Missa Comemorativa pelos 33 anos de Quissamã

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro



16h - Inauguração do calcetamento da localidade do Sítio Nosso Senhor do Bonfim, e calcetamento e revitalização da quadra do Boa Vista

Local: Quadra de Boa Vista



21h – Fábio Jr.

Local: Palco Oficial, próximo ao CRAS I



25/06



11h – Inauguração da Ciclovia do Sítio Quissamã No domingo, que ainda é o Dia dos Namorados, Fábio Jr. vai levar seus sucessos para comemorar os 33 anos de Quissamã. Também no Palco Principal, o cantor vai levar suas principais músicas, como Alma Gêmea, Caça e Caçador, 20 e Poucos Anos, entre outros.Várias ações na semanaQuissamã está tendo uma vasta programação para comemorar os 33 anos de emancipação político-administrativa. Há shows, inaugurações e apresentações musicais."Quissamã é uma cidade de gente feliz, acolhedora e trabalhadora. Por isso, temos que comemorar os 33 anos em grande estilo, com música e inaugurações de obras importantes para o bem-estar de todos. Continuamos avançando para levar o melhor para os quissamaenses", disse a prefeita Fátima Pacheco.Com o retorno dos eventos presenciais, a agitação do público gera renda e movimenta a economia no município. "É um setor que necessita dessas ações, profissionais que sustentam as suas famílias com essas festas", conta a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitely Freitas, citando o sucesso do Carnaval Fora de Época e do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.11h - Entrega da revitalzação da Unidade de Saúde da Família do CentroLocal: USF Centro15h - Lançamento do aplicativo 153 CidadãoLocal: Auditório da Prefeitura18h - "O Sobradinho e sua rica história"Visita guiada e exposiçãoLocal: Centro Cultural Sobradinho20h – Recital com coro e orquestra em comemoração aos 15 anos do SobradinhoLocal: Centro Cultural Sobradinho15h – Desfile comemorativo pelos 33 anos de QuissamãLocal: Avenida Barão de Vila Franca18h - Show MR6Local: Praça central20h – Show Isadora PompeoPalco Oficial, próximo ao CRAS I08h – Hasteamento da BandeiraLocal: Jardim da Prefeitura de Quissamã10h – Missa Comemorativa pelos 33 anos de QuissamãLocal: Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro16h - Inauguração do calcetamento da localidade do Sítio Nosso Senhor do Bonfim, e calcetamento e revitalização da quadra do Boa VistaLocal: Quadra de Boa Vista21h – Fábio Jr.Local: Palco Oficial, próximo ao CRAS I11h – Inauguração da Ciclovia do Sítio Quissamã