A Prefeitura de Quissamã mantém diálogo constante com órgãos de segurançaDivulgação

Publicado 07/06/2022 14:50 | Atualizado 07/06/2022 14:51

Quissamã - Com articulação da Prefeitura com o Governo do Estado, Quissamã vai receber reforço na segurança nos próximos dias. Após a reunião da prefeita Fátima Pacheco com o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário estadual de Polícia Militar, na última semana, ficou acertado que o município contará com mais dez policiais militares, além da reativação o Destacamento de Policiamento Ostensivo(DPO)de Barra do Furado. O planejamento será realizado pelo 32º BPM (Macaé).



No encontro, a prefeita Fátima Pacheco dialogou sobre a importância do reforço policial em Quissamã. Ela estava acompanhada dos vereadores Simone Flores, Janderson Chagas, Aílson Belarmino, Cássio Reis, Maurício Buguinho e Fábio Castro e do secretário municipal de Segurança e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada.

"O município mantém conversas com as forças de segurança, além de fazer a sua parte, como a contratação do Proeis e investimento em Educação, Projetos Sociais e Geração de Empregos. O governador Cláudio Castro sempre se colocou à disposição para receber as nossas demandas, assim como o deputado Jair Bittencourt", disse a prefeita Fátima Pacheco, destacando a importância do DPO de Barra do Furado. "Será mais um reforço para a segurança da população".

Ações na segurança



Com recursos do município, a Prefeitura de Quissamã mantém duas equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) - no total de oito policiais por dia. O Proeis permite que o município contrate policiais militares, enquanto estes estão fora de sua escala rotineira de trabalho, para atender às demandas de Segurança Pública.



A Prefeitura de Quissamã mantém diálogo constante com órgãos de segurança — como as polícias Militar e Civil — para abordar estratégias para a intensificar as ações integradas. "Ao tratar de questões ligadas à Segurança Pública é fundamental ouvir a população, agregar programas sociais e oferecer estratégias eficazes de cooperação com a PM e Polícia Civil", observou a prefeita Fátima Pacheco.