Publicado 13/06/2022 14:17 | Atualizado 13/06/2022 14:22

Quissamã - Belas imagens para celebrar o Mês do Meio Ambiente. Assim, a Prefeitura de Quissamã lança o I Festival Fotográfico - “Naturezas de Quissamã”, com inscrições de 12 a 26 deste mês, por um formulário no site www.quissama.rj.gov.br. O objetivo é ressaltar as belezas naturais do município, que completou 33 anos no último domingo (12).

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, em parceria com as Secretarias de Comunicação Social e de Governo. Haverá premiação para os dez primeiros colocados: 1° lugar (uma bicicleta), 2° lugar (Um Relógio smartwatch), 3° lugar (Um Fone headphone bluetooth) e do 4° ao 10° lugar (Um passeio de caminhonete por algumas lagoas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba).

"Quissamã é uma cidade com uma beleza natural muito rica. Por isso, nada melhor do que registrar essas paisagens em fotos. A ideia do Festival Fotógrafo é reunir esse acervo para apresentar os pontos turísticos para todo o estado e país", disse o vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista.

O I Festival Fotográfico - “Naturezas de Quissamã” também tem como objetivo chamar a atenção para a preservação ambiental. Quissamã abriga 65% do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que completou 24 anos em 2022. "Será uma oportunidade para que a população se sensibilize ambientalmente, levando-os à percepção, valorização e proteção ambiental em nosso município", disse Ney Aleixo, assessor Ambiental.

As fotografias devem ter coerência temática, ser exclusivamente captada no território de Quissamã e nunca terem sido publicadas em outro festival ou concurso. Serão imagens que ilustram os diferentes ambientes naturais presentes no município, considerando a fauna (animais), flora (vegetação), corpos hídricos (lagoas, rios, banhados), paisagens locais, entre outras.