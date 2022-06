A equipe de Quissamã ficou em terceiro lugar no geral - Divulgação

Publicado 21/06/2022 08:19 | Atualizado 21/06/2022 08:19

Quissamã - Vinte e um lutadores de Taekwondo de Quissamã, sendo seis contemplados pelo Programa Bolsa Atleta, participaram do VI Open de Aniversário ACTKD, que aconteceu na Associação Atlética Cabofriense, em Cabo Frio, neste final de semana. Ao todo, foram 14 equipes, 11 cidades e 149 participantes, com Quissamã se destacando em todas as modalidades que participou e ganhando 21 medalhas, sendo 16 de ouro e cinco de prata.



A equipe de Quissamã ficou em terceiro lugar no geral. Dos seis bolsistas, quatro ganharam medalha de ouro: Anderssa Lourenço, Edriel Conceição, Thalles Silva e Fábio Marques; e dois levaram a prata: Dalton Rodrigues e Emanuel Conceição. Além de Quissamã, municípios como Rio de Janeiro, Niterói, Campos do Goytacazes, Macaé, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Itaboraí, Rio das Ostras entre outros, participaram da competição.



“Devido a pandemia, estamos retornando este ano para as competições. No mês passado, participamos do Campeonato Estadual e seis atletas foram campeões. Ontem, o campeonato serviu para testarmos os atletas que estão começando e também para que os mais experientes ganhassem ritmo de competições novamente. O resultado não poderia ter sido melhor”, declarou o professor Joelson Galson.



Joelson aproveitou para agradecer a Prefeitura de Quissamã, a toda a sua equipe que não mede esforços para ajudar em todos os eventos dentro e fora da cidade. “Levamos três atletas da categoria mirim, que funciona como incentivo ao Taekwondo e todas as crianças ganham medalha de ouro”, finalizou o mestre.



Para a secretária municipal de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, é um orgulho poder ver que Quissamã está se sobressaindo em várias modalidades e o Taekwondo superou todas as expectativas. Vale ressaltar, que os atletas participaram da 6ª Copa Macabu dia 17 de julho, em Conceição de Macabu, e 14ª Copa América de Taekwondo, nos dias 08 e 09 de outubro, em Arujá, São Paulo.

MEDALHISTAS DE OURO:



Lorena São José

Davi Gomes

Isabela Lima

Anderssa Lourenço

Thaís Santos

Ana Carolina Neves

João Pedro Nunes

Edriel Conceição

Pedro Leandro Santos

Thalles Silva

Júnior Andrade

Leonardo Ribeiro

Fábio Marques

Guilherme Santos (Mirim)

Maria Clara Oliveira (Mirim)

Nathan Oliveira (Mirim)



MEDALHISTAS DE PRATA:

Emanuel Conceição

Nathanniel Braga

Jhonny Costa

Dalton Rodrigues

Jhonny Braga