Quissamã fica em sexto lugar no Estado do Rio no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades - Divulgação

Quissamã fica em sexto lugar no Estado do Rio no Índice de Desenvolvimento Sustentável das CidadesDivulgação

Publicado 14/07/2022 13:39 | Atualizado 14/07/2022 13:40

Quissamã - O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-Br), divulgado na última semana pela ONU, mostra o município de Quissamã em 617º lugar, entre todos os 5.570 municípios brasileiros. A cidade aparece à frente de vários municípios da Região Norte Fluminense do Rio de Janeiro, como por exemplo, Campos dos Goytacazes (969º), Carapebus (1198º), Casimiro de Abreu (1727º) e Macaé (2194º), conquistando o 6º lugar no estado.

De acordo com o ranking, Quissamã ficou com a pontuação de 55,3 (de 100 possíveis), sendo a melhor cidade das regiões Norte e Noroeste Fluminense. No estado do Rio, dos 92 municípios, apenas cinco ficaram à frente de Quissamã: Niterói, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro e Friburgo. Durante a apresentação dos números, o Instituto Cidades Sustentáveis informou que o Brasil é o primeiro país do mundo a avaliar os avanços da Agenda 2030 da ONU.



De acordo com o ranking do IDSC-Br, Quissamã ficou com a pontuação de 55,3 (de 100 possíveis), sendo a melhor cidade das regiões Norte e Noroeste Fluminense Divulgação/IDSC-Br

Na pontuação classificatória, Quissamã se destacou nos seguintes objetivos sustentáveis: ‘Vida na Água’, conquistou a pontuação máxima, nota 100; ‘Água limpa e saneamento’, obteve 72,56 pontos; ‘Saúde e bem-estar’, foram 71,49 pontos; ‘Ação contra mudança global e clima’, conquistou 75,75 pontos; ‘Energia limpa e acessível, garantiu 86,72 pontos; e ‘Cidades e Comunidade Sustentáveis’, com 74,06 pontos. Na pontuação classificatória, Quissamã se destacou nos seguintes objetivos sustentáveis: ‘Vida na Água’, conquistou a pontuação máxima, nota 100; ‘Água limpa e saneamento’, obteve 72,56 pontos; ‘Saúde e bem-estar’, foram 71,49 pontos; ‘Ação contra mudança global e clima’, conquistou 75,75 pontos; ‘Energia limpa e acessível, garantiu 86,72 pontos; e ‘Cidades e Comunidade Sustentáveis’, com 74,06 pontos.

A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, comentou sobre o estudo divulgado, afirmando que, esse tipo de trabalho é importante para analisar os resultados dos investimentos no município:

"Os números mostram que as ações realizadas na Educação e na Saúde, por exemplo, estão surtindo efeitos positivos. São duas áreas de grande importância. Quero agradecer a todos os servidores públicos, que realizam esse trabalho para ofertar serviços de qualidade para toda a população", disse a prefeita.

Ao todo, foram avaliados 17 objetivos e 169 metas que fazem parte de um acordo assinado pelos 193 estados-membros da ONU, incluindo o Brasil Divulgação/IDSC-Br

O estudo tem o propósito de “estimular o cumprimento da Agenda 2030” e ajudar os mais diferentes locais do país a buscarem mecanismos rumo ao desenvolvimento sustentável. O levantamento inédito traz ainda um comparativo entre as regiões do Brasil.