A 3ª etapa acontece no dia 4 de setembro, também em Quissamã - Divulgação

Publicado 11/07/2022 13:17 | Atualizado 11/07/2022 13:19

Quissamã - Quissamã recebeu a 2ª Etapa do Campeonato Estadual Outdoor de Tiro com Arco, neste final de semana. A competição, apoiada pela Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, contou com disputas nas categorias sub-15, sub-18, sub-21, adulto e master. Durante as etapas, acontece a disputa em ambientes ao ar livre e são disparados 72 flechas, divididas em dois rounds, com seis séries de seis flechas. Cada atleta tem quatro minutos para efetuar a série. As pontuações conquistadas vão definir o ranking estadual.

Entre os competidores, está Ana Laryssa Coutinho, de 15 anos, aluna da escolinha de Tiro com Arco, criada em 2017, pela Prefeitura de Quissamã, e beneficiada pelo Bolsa Atleta há três anos. “Pratico o esporte porque eu gosto, é um passatempo pra mim e por ser também uma modalidade calma. É muito legal atirar, até porque eu tenho oportunidade de ir para outros lugares, como eu já fui pra Maricá e fui campeã”, comentou a atleta, fazendo referência ao Campeonato Brasileiro Estudantil de Tiro com Arco, vencido em 2019.

A mãe da atleta, Simone Coutinho, 37 anos, comentou como o Bolsa Atleta tem auxiliado a caminhada da pequena atleta.“O tiro com arco tem incentivado bastante a Laryssa a prosseguir. Ela já está há três anos pelo Bolsa Atleta e competindo fora do município, graças também ao apoio da prefeitura”, destacou.

O Bolsa Atleta Quissamã é destinado a atletas amadores e profissionais que participam de competições oficiais representando o município. São três categorias: ouro, prata e bronze, com benefícios brutos mensais de R$680, R$450 e R$230, respectivamente.

A 3ª etapa acontece no dia 4 de setembro, também em Quissamã. A 4ª etapa acontece em 1º de outubro e a 5ª e última etapa, em 13 de novembro.

“Todos os atletas participam de todas as etapas e depois é feito um levantamento geral dos três melhores”, explicou a professora, arqueira e treinadora, Paula Figueiredo.