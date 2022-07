Na sexta-feira (8) às 22h, o Trio Forrozão dará início às festividades - Divulgação

Publicado 05/07/2022 10:13 | Atualizado 05/07/2022 10:14

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, vai realizar o “Arraiá Viver Quissamã, na próxima sexta (8), sábado (9) e domingo (19), no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, no Centro. O evento, que é gratuito, terá muita música, comidas típicas e danças tradicionais.

Na sexta-feira (8) às 22h, o Trio Forrozão dará início às festividades. Com 30 anos de estrada, a banda canta muito xote, baião e forró pé-de-serra por esse Brasil afora, tendo sempre como base, o triângulo, a sanfona e a zabumba. A grande inspiração foi o Mestre Luiz Gonzaga e assim, cantando o genuíno forró, o trio construiu sua história e, conquistou fãs pelos quatro cantos do país e no mundo.

Já no sábado (9), às 21h, será a vez do cantor Reggis Netto se apresentar, com o seu “swing impregnante”. O artista empolga o público com as músicas sertanejas e a famosa pisadinha. A banda Levanta Saia subirá ao palco às 23h para encerrar a noite com com o forrozão “Derruba, delícia”, a música que está estourada faz tempo em todas as plataformas digitais.

Encerrando a programação do “Arraiá Viver Quissamã”, no domingo (10) às 22h, a Banda Lamparão promete esquentar o público quissamaense com o tradicional forró pé de serra. A banda preparou um show especial que vai trazer músicas do seu repertório autoral, clássicos da música brasileira e, também, releituras de músicas do saudoso Gonzagão.

Segundo a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, além dos shows de artistas locais e regionais, a programação também inclui, durante os três dias de festa, barracas de comidas típicas, apresentações culturais, além de algumas escolas e programas sociais que dançarão a famosa quadrilha. “Um evento cultural movimenta a parte artística, mas também outros setores, como comércio, por exemplo. São profissionais que tiram o sustento da sua família neste ramo. Por isso, a importância dessas ações ”, declarou Kitiely.