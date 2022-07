O comércio quisamaense vai ser beneficiado com a inserção destes valores na economia local, gerando o aquecimento no volume de vendas - Divulgação

Publicado 18/07/2022 09:44 | Atualizado 18/07/2022 10:51

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã realizou de forma antecipada, nesta quinta-feira (14), o pagamento integral da primeira parcela do 13º salário aos servidores. De acordo com a Secretaria de Administração, a medida direcionada pela prefeita Fátima Pacheco, proporciona a injeção de cerca de R$ 4,5 milhões na economia, gerando um impacto positivo no comércio local, com boa expectativa para os lojistas, além do constante perfil de valorização dos servidores.

"Com certeza o comércio quisamaense vai ser beneficiado com a inserção destes valores na economia local, gerando o aquecimento no volume de vendas", avaliou a comerciante Joze Pessoa.

O pagamento antecipado atende 2.500 funcionários, entre concursados e comissionados. Para o guarda civil municipal Hugo de Paula, a primeira parcela do 13 º chega em um bom momento. "Diante da realidade diferente enfrentada por outros municípios, Quissamã mostra que está no caminho certo ao valorizar o servidor. Este é um importante reforço no orçamento", comentou o GCM Hugo.

Por lei, a obrigatoriedade do pagamento da primeira parcela vai até o dia 30 de novembro do ano vigente e a segunda deve ser efetuada até 20 de dezembro.