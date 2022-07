A prova teve 1,7 quilômetros. Foram 70 minutos girando, ou seja mais de uma hora, totalizando 44 quilômetros, com uma média de 36.6 km/h - Divulgação

Publicado 26/07/2022 12:03 | Atualizado 26/07/2022 12:06

Quissamã - O ciclista Renan Felipe Silva Dutra, contemplado pelo Bolsa Atleta Quissamã, participou do Campeonato Estadual de Circuito, a Copa FECIERJ - Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, neste domingo (24), em Cardoso Moreira. Renan, de 19 anos, ficou em quarto lugar, indo ao pódio da competição.

A prova teve 1,7 quilômetros. Foram 70 minutos girando, ou seja mais de uma hora, totalizando 44 quilômetros, com uma média de 36.6 km/h. “Foi uma competição bem dura, num dia extremamente quente, com retomada de velocidade em todas as curvas e atletas de alto nível”, declarou Renan.

Segundo o quissamaense, já nas primeiras voltas, o primeiro colocado abriu uma grande vantagem. “Eu não consegui acompanhá-lo. Fiquei no pelotão atrás com os outros ciclistas e na chegada, consegui passar em quarto lugar”, explicou.

Atletas de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, do norte Fluminense, Quissamã, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, entre tantos outros, competiram de igual para igual.

“Sem o bolsa atleta não seria possível competir nas provas por conta das inscrições, manutenção da bike, reposição das peças. Sou muito grato a Prefeitura de Quissamã e a Secretaria de Esporte e Juventude, que incentiva os jovens do município a trilharem um caminho saudável”, finalizou Renan.