A Rua Raulino Antônio de Souza foi a primeira rua a receber a camada asfáltica, e a projeção é de que todo bairro esteja asfaltado em seis meses - Divulgação

Publicado 25/07/2022 12:03 | Atualizado 25/07/2022 12:06

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã segue realizando uma série de obras de pavimentação em importantes pontos do município. Com a urbanização total de Caxias em andamento, agora chegou a vez de Piteiras receber ações de infraestrutura e mobilidade urbana, com o início, nesta terça-feira (19), do serviço de asfaltamento e drenagem. Continuidade no serviço é resultado de políticas públicas direcionadas à oferecer uma melhor infraestrutura para moradores dos bairros e localidades do município.

“Temos uma satisfação muito grande em acompanhar a chegada dessa obra em mais um bairro. Estamos investindo nas melhorias da infraestrutura de Quissamã, oferecendo mais qualidade de vida para os moradores. Caxias já recebe uma grande obra de urbanização, agora avançamos também para Piteiras", disse a prefeita Fátima Pacheco.

O vice-prefeito Marcelo Batista e o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Juninho Selem, estiveram no local para acompanhar as primeiras ações no bairro. O serviço é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Quissamã e o Departamento de Estradas de Rodagem. Os vereadores Janderson Chagas, Cássio Reis, Fábio Castro, Simone Flores, Aílson Barreto, Maurício Buguinho e Mazinho Batista também visitaram o bairro nesta terça.

“Quissamã se tornou uma cidade referência ao cuidar das pessoas e direcionar investimentos em áreas como educação, saúde e infraestrutura", ressaltou Marcelo Batista.

A Rua Raulino Antônio de Souza foi a primeira rua a receber a camada asfáltica, e a projeção é de que todo bairro esteja asfaltado em seis meses. “O próximo passo será a preparação da Rua 12 de Julho, que vai receber estrutura e manilhas para a drenagem de águas pluviais das vias próximas. Esta é mais uma importante”, observou o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Juninho Selem.

Um dia importante para os moradores do bairro. Comerciante estabelecido em Piteiras, Naco de Souza comemorou a chegada do asfalto. “Além da valorização, o asfaltamento vai facilitar a mobilidade em todo o bairro”, avaliou Naco.