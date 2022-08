O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - Divulgação/Adilson dos Santos

Publicado 02/08/2022 15:45 | Atualizado 02/08/2022 15:47

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Saúde, começará nesta terça-feira (2), a vacinação da primeira dose para crianças de três a quatro anos contra a Covid-19. Serão três dias consecutivos, incluindo quarta (3) e quinta-feira (4), das 13h30 às 14h30, no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Os técnicos da agência reguladora consideraram os estudos de efetividade e segurança da vacina nessa faixa etária, fundamentais e também orientaram pela ampliação da vacinação para este público. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac, deve ser de 28 dias.



Natália Villaça, coordenadora do programa de Imunização, falou sobre a importância da vacina chegar a esse público.



“A inclusão da vacinação para o grupo de três e quatro anos, é de grande relevância em saúde pública pelas seguintes razões: atuar na mitigação de formas graves e óbitos pela Covid-19, colaborar potencialmente na redução da transmissão da doença, além de ser uma das mais importantes estratégias para a manutenção segura das atividades escolares presenciais”, afirmou Natália.



Vale ressaltar que para a criança ser imunizada, os pais e responsáveis deverão levar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS. A imunização contra a Covid-19 continuará aberta também para as pessoas dos demais públicos já convocados e que ainda não compareceram para receber a 1ª dose, 2ª dose ou doses de reforço.