A competição Tiro com Arco durou quatro dias e contou com a participação de 144 atletas, que representaram 35 clubes de 16 estados - Divulgação

Publicado 01/08/2022 14:19

Quissamã - Os ventos de Maricá fizeram bem aos atletas de Quissamã no Tiro com Arco. João Marcos Cantharino dos Santos e Cecília Fernandes Polon trouxeram para a cidade a medalha de ouro no barebow infantil (equipe mista), no 15º Campeonato Brasileiro Juvenil e Master de Tiro com Arco, realizado na sede da Confederação Brasileira da modalidade (CBTArco), em Itapeba, Maricá. João Marcos ainda conquistou a medalha de prata na categoria barebow sub-15 (solo).

Além dos medalhistas João Marcos e Cecília, o atleta Nicholas Carneiro Fernandes também representou bem o município. Conseguiu a primeira colocação no ranking, mas foi eliminado nas quartas de final.

A competição durou quatro dias e contou com a participação de 144 atletas, que representaram 35 clubes de 16 estados. Competidores de equipes masculinas e femininas se dividiram entre as categorias sub-15, sub-18, sub-21 e 50+ (master).

“Estou muito orgulhosa. Deram o seu melhor em cada flecha, acreditaram que era possível e estão voltando para casa com a medalha de ouro. O Campeonato Brasileiro é uma competição de altíssimo nível, onde competem os melhores atletas de todos os estados. Estar aqui com nossos atletas é uma realização enorme. Além do alto nível técnico, é um campeonato que exige demais física e psicologicamente, já que são muitos dias longe da família, disputando provas longas, mas eles conseguiram. Quero agradecer à Secretaria de Esportes por todo incentivo, à Confederação Brasileira, por apoiar o nosso projeto, às famílias, que confiaram seus filhos aos meus cuidados e ao André Figueiredo, sem ele nada disso seria possível”, declarou a professora, arqueira e treinadora, Paula Figueiredo, citando o também treinador da equipe, André Figueiredo.