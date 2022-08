Vale ressaltar que além de grandes atletas brasileiros, o Brasil Games sempre conta com a presença de nomes importantes do cenário internacional, deixando o nível técnico das disputas ainda mais elevado - Divulgação

Quissamã - Atletas quissamaenses vão participar do 52° Brazillian Taekwondo Games em São Paulo, neste final de semana. O evento reúne mais de dois mil atletas e cinco deles sairão de Quissamã em busca de bons resultados. Dois competidores fazem parte do Programa Bolsa Atleta, concedido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude.

O maior evento de Taekwondo da América do Sul será realizado sexta-feira (5), sábado (6) e domingo (7), no Perfect Liberty, localizado na cidade de Arujá, São Paulo. O evento, que já faz parte da agenda das grandes competições do esporte, marca a comemoração do 52° aniversário do Taekwondo Brasileiro e a terceira vez que o Mestre Joelson Galson leva a equipe de Quissamã.

O atleta Fabio Marques vai competir na categoria master e Angelina Lourenço Galson, na cadete. Ambos fazem parte do Bolsa Atleta. Thais Mendonça e Leonardo Ribeiro lutarão na adulta e Guilherme Santos, na categoria mirim. Para Joelson Galson, técnico e treinador de todos, é um orgulho poder vê-los competir de igual para igual com atletas renomados.

“Dos cinco atletas, somente Angelina, de apenas 13 anos, tem experiência nacional e internacional, já tendo sido medalhista na Copa América e em campeonatos brasileiros, mas os atletas Fábio e Leonardo competiram em eventos tanto regionais, quanto estaduais, conquistando resultados inacreditáveis. Fábio tem seis vitórias em seis lutas e Leonardo conseguiu ganhar as oito lutas que participou”, explicou Joelson.

Vale ressaltar que além de grandes atletas brasileiros, o Brasil Games sempre conta com a presença de nomes importantes do cenário internacional, deixando o nível técnico das disputas ainda mais elevado. O megaevento possui entrada franca e é uma realização da Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo.

“Bolsa atleta é um programa que auxilia muitos os nossos atletas para que possam competir representando nosso município. Agradeço a secretária de Esporte e Juventude, Isis Chagas, que nos dá todo apoio nas competições e sempre nos auxilia em tudo que pode, ainda mais agora que estamos voltando com força total para as competições depois de dois anos sem poder lutar em função da pandemia”, declarou Joelson.