O aplicativo tem uma aba desenvolvida especialmente para ser acionada por mulheres em situação de violência. - Divulgação

Publicado 12/08/2022 13:41 | Atualizado 12/08/2022 13:48

Quissamã - O Aplicativo 153 Cidadão foi lançado e passou a entrar em funcionamento, nesta quinta-feira (11). O canal de comunicação é uma iniciativa da Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, e permite que qualquer pessoa efetue contato, 24 horas por dia, para ocorrências, denúncias, também com uma aba desenvolvida especialmente para ser acionada por mulheres em situação de violência.

A cerimônia de lançamento contou com a presença da prefeita Fátima Pacheco, do secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, do comandante da Guarda Civil Municipal, José Carlos Sabino, e dos vereadores Janderson Barreto e Cássio Reis. Também participaram da mesa a GCM Roberta. o Inspetor de Polícia Civil Ricardo Machado; o sargento da Polícia Militar Barreto; e o representante da empresa responsável pelo serviço, Rodrigo Medeiros.

"Quissamã tem direcionado investimentos na estrutura da Guarda Civil Municipal, ao instituir boas condições de trabalho para os agentes, fato que resulta em atendimento eficaz à população. O Aplicativo 153 Cidadão é mais uma ferramenta de auxílio para a segurança pública, disponível de forma fácil e ágil para o cidadão", destacou a prefeita Fátima Pacheco.

A funcionalidade do aplicativo foi abordada pelo secretário de Segurança Pública e Trânsito, que destacou as abas disponíveis no 153 Cidadão.

"A ferramenta digital conta com abas para a solicitação de atendimento, maus tratos aos animais, comunicado de acidente de trânsito, roubo, furto e perturbação da tranquilidade, depredação do patrimônio público e animais nas vias. A Guarda Municipal de Quissamã está preparada para a tomada de decisões nas mais variadas situações, e atender às demandas dos munícipes", avaliou Paulo Vitor Arquejada.

Importante ferramenta para a população

A população poderá baixar o aplicativo pelo Google Play ou App Store, e realizar o cadastro para estar habilitado para interagir, realizar denúncias, consultar telefones úteis, e ter acesso ao canal direto de comunicação com a Guarda Civil Municipal, via chat.

"Os nossos agentes constantemente passam por treinamento para atuarem e oferecerem mais segurança para a população quissamaense. Em contato com as demais forças de segurança, o 153 Cidadão vai proporcionar celeridade nas ocorrências", enfatizou o comandante da Guarda Civil Municipal, José Carlos Sabino.

Após a apresentação do aplicativo, a professora em Negociação, Mediação de Conflitos e Facilitadora da Comunicação em Segurança Pública, Ana Paula Aguiar, ministrou palestra para os GCMs, a respeito do tema.