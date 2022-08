Barra do Furado vai sediar o Quissamã Surf Classic 2022 master e profissional - Divulgação

Publicado 12/08/2022 13:51 | Atualizado 12/08/2022 13:52

Quissamã - A Praia de Barra do Furado recebe o Quissamã Surf Classic 2022, entre os dias 18 e 21 de agosto. As disputas do Campeonato Estadual Master e Profissional acontecem das 8h às 16h. A competição conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, e premiará os atletas profissionais com troféus e uma premiação de R$ 40 mil dividida igualmente entre o masculino e feminino.

Quissamã é o único município que está realizando duas etapas, contemplando todas as categorias. No verão foram disputadas a categoria de base, de 12 anos até sub 18 e nesta, tanto o master, quanto o profissional.

O evento terá também as categorias master (35+), grand master (40+), kahuna (45+) e grand kahuna (50+). A open local, que é composta obrigatoriamente por competidores do município, provavelmente os alunos da escolinha de surf, terá 16 atletas e a open aberto (sem idade), serão organizadas pela Barra Surf Club. Os vencedores ganharão pranchas, blocos e acessórios.

A etapa fará parte do Circuito Estadual de Surfe do Rio de Janeiro de 2022 em seis categorias diferentes, sendo quatro, de nível master e duas de nível profissional. A competição profissional é homologada pela Confederação Brasileira de Surf – CBSurf. Neste caso, o evento também terá caráter nacional, atraindo não apenas os melhores atletas fluminenses, como também alguns atletas de outros Estados para competirem nas ondas.

Tradição do surfe no município

Segundo a secretária de Esporte e Juventude, Isis Chagas, a competição esportiva tem como uma das finalidades, fomentar a prática do surfe em Quissamã, bem como divulgar as ondas e belezas naturais da região. “Também será uma oportunidade para os nossos surfistas mostrarem em casa, como são bons naquilo que fazem”, concluiu.

Cláudio Freitas, Bráulio Silva e Rodolfo Damasceno são surfistas do município, contemplados pelo Programa Bolsa Atleta de Quissamã. Cláudio compete pela categoria profissional, Bráulio pela master e Rodolfo na open aberta.

"Para a federação, é um grande prazer estar de volta a Quissamã depois do sucesso que o evento do verão obteve. Só que agora, com nova categoria o master e trazendo um pouco da história do surf no município. Quero aproveitar para agradecer a parceria da prefeita Fátima e dizer que esperamos que o evento supere todas as expectativas do campeonato realizado em janeiro”, declarou Pedro Falcão, diretor de prova do evento e ex-presidente da Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro - FESERJ.