Além de incentivo à modalidade e ao esporte em geral, o torneio também funciona como instrumento de cidadania, além de auxiliar na formação de atletas profissionais no município - Divulgação

Publicado 29/08/2022 11:49 | Atualizado 29/08/2022 11:56

Quissamã - A 1ª Copa Viver Quissamã de Vôlei feminino foi encerrada neste domingo (28). Realizado pela Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Esporte e Juventude, o campeonato reuniu equipes do Rio de Janeiro e Espírito Santo e contou com grande participação do público. Além de incentivo à modalidade e ao esporte em geral, o torneio também funciona como instrumento de cidadania, além de auxiliar na formação de atletas profissionais no município.

Jogando em casa, a equipe de Quissamã ficou com o vice-campeonato. Superset A venceu a final por 2 a 1 com parciais de 25/16, 24/26 e 18 a 17. A equipe vencedora levou uma premiação de R$2 mil e o segundo colocado ficou com R$1 mil.

“Muito feliz com a realização desse grande campeonato, com sete equipes de fora. Já temos o planejamento de realizar mais torneios no mesmo formato e o mais importante é Quissamã continuar investindo no esporte. Agradeço a grande torcida que compareceu, às equipes que participaram, a equipe campeã e a nossa equipe também, que ficou com o vice-campeonato, mas ganhou 4 partidas, 9 sets e só perdeu dois, que foi na final“, disse a secretária de Esportes e Juventude, Ísis das Chagas ao lado do vereador Cássio Reis, que acompanharam de perto a competição.

Quatro atletas de Quissamã foram eleitas as melhores da competição em suas posições. Raquel foi eleita a melhor levantadora, Taís melhor ponteira, ao lado de Nicole, do Superset A. Camilla levou como melhor oposta e Bruna a melhor líbero.