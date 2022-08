Após o período de cadastramento, uma comissão formada por profissionais de diferentes áreas - como assistentes sociais e representantes do Conselho da Juventude, Educação, Jurídico e Gabinete - vai fazer a seleção para definir os beneficiados - Divulgação/Adilson dos Santos

Publicado 17/08/2022 20:07

Quissamã - Reforçando o trabalho de inserção de jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, a Prefeitura de Quissamã abre nesta terça-feira (16), novas inscrições para o Programa Municipal de Aprendizagem Profissional “Juventude Ativa”. Serão 125 vagas iniciais para jovens de 18 a 23 anos, 11 meses e 29 dias, que vão atuar nas repartições públicas municipais com carteira assinada e receberão uma bolsa-auxílio de um salário mínimo, por mês.

As inscrições estarão disponíveis até o dia 30 de agosto e devem ser feitas presencialmente na sede do Programa, localizada na Rua Comendador José Julião, 128 B, Centro, Quissamã, de 9h às 16h. O Resultado com análise dos pré-selecionados será divulgado no site e diário oficial da Prefeitura de Quissamã.

"É importante que os jovens interessados apresentem os documentos originais e cópias no ato da inscrição para conferência. Oriento que os jovens organizem toda documentação antecipadamente para a realização da sua inscrição, dentro do prazo previsto. Em caso de dúvidas, nossa equipe estará presente no local para orientação. No local da inscrição, teremos consulta e impressão da folha resumo do CAD único”, destacou a coordenadora do Juventude Ativa, Anne Caroline Cardoso.

Para inscrição, há uma lista de documentação obrigatória, como: NIS atualizado; Comprovante de moradia no Município de Quissamã (há no mínimo três anos); Declaração Escolar ou cópia do Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar; entre outros, que pode ser consultada no edital (AQUI).

Criado em 2021, o Programa Juventude Ativa proporciona vivência, experiência de aprendizagem profissional, cultural e educacional, sendo uma ferramenta de auxílio na inserção no mercado de trabalho e contribui na formação dos jovens, fomentando ações diante da necessidade de ampliar a participação coletiva dos jovens no espaço social e no ambiente de trabalho.

"A experiência adquirida com o Programa mudou a vida de muitos jovens de forma positiva, a partir do conteúdo e prática recebidos. Podemos afirmar que os jovens que passaram pelo Programa estão aptos para ingressar no mercado de trabalho", finalizou a coordenadora.

Após o período de cadastramento, uma comissão formada por profissionais de diferentes áreas - como assistentes sociais e representantes do Conselho da Juventude, Educação, Jurídico e Gabinete - vai fazer a seleção para definir os beneficiados.