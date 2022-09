Deivis Rodrigues, conquistou a medalha de bronze no peso médio até 82 kg. Com o resultado, o atleta segue no top 1 no ranking da Confederação Brasileira - Divulgação

Publicado 19/09/2022 11:45 | Atualizado 19/09/2022 11:45

Quissamã - Neste final de semana, aconteceu o Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2022, da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO), na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro. Entre as categorias disputadas, o Bolsa Atleta da Prefeitura de Quissamã, Deivis Rodrigues, conquistou a medalha de bronze no peso médio até 82 kg. Com o resultado, o atleta segue no top 1 no ranking da Confederação Brasileira.



“Fiz duas ótimas lutas. Finalizei a primeira e fui parado na segunda. Mas fui bem, ataquei bastante, apertei meu oponente, porém ele conseguiu 3 pontos. Fiz 12 de vantagem e 2 pontos. Ele segurou a luta até o final, correndo a todo momento para não ser derrubado. Graças a Deus, com o resultado, sigo em primeiro lugar no ranking Confederação”, comentou.

O atleta agora se prepara para o Campeonato Brasileiro NO GI, categoria sem kimono, que acontece no dia 22 de outubro. O último do campeonato do ano, será o World Cup, em novembro. “Mesmo cansado, treino todos os dias quando saio do trabalho. Treino na equipe do meu mestre Cesar Maille e dou aula para meus alunos em Quissamã. Também tenho um projeto social em Santa Catarina. Nosso objetivo é investir nas crianças, nos alunos, para que um dia possam ser campeões mundiais”, comentou. Além de Deivis, mais dois quissamaenses trouxeram medalha para o município. Ronalt Rodrigues ficou com o ouro, e Fabrício Ribeiro trouxe o bronze. Vinícius Magno também representou Quissamã.“Somos uma equipe e todos representam muito bem Quissamã. Agradeço a Prefeitura, Secretaria de Esportes, Secretário de Transporte, por ter atendido meu pedido. Se eu não participasse desse evento eu perderia meu lugar no ranking da competição e a consequência seria grande”, comentou.O atleta agora se prepara para o Campeonato Brasileiro NO GI, categoria sem kimono, que acontece no dia 22 de outubro. O último do campeonato do ano, será o World Cup, em novembro. “Mesmo cansado, treino todos os dias quando saio do trabalho. Treino na equipe do meu mestre Cesar Maille e dou aula para meus alunos em Quissamã. Também tenho um projeto social em Santa Catarina. Nosso objetivo é investir nas crianças, nos alunos, para que um dia possam ser campeões mundiais”, comentou.