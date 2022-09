A 24ª Exposição Agropecuária também terá mini fazenda com pequenos animais silvestres e exóticos; Stands; Feira do empreendedor, com consultoria com os mais variados perfis de empreendedores da região - Divulgação

Publicado 08/09/2022 22:20 | Atualizado 08/09/2022 22:20

Quissamã - A 24ª Exposição Agropecuária de Quissamã está chegando! Após dois anos, a Prefeitura de Quissamã volta a realizar o evento que vai acontecer entre os dias 20 a 25 de setembro, no Parque de Exposições Renato Queirós Carneiro da Silva, com entrada franca.

A 24ª Expoagro conta com mostra de tecnologias, produtos e serviços ao meio rural e ambiental, além de shows nacionais e locais que prometem movimentar a região. Dilsinho, Zé Felipe, Maiara & Maraísa, Naiara Azevedo e Matheus Fernandes são algumas das atrações.



"Vamos celebrar essa grandiosa festa, que movimenta a economia do nosso município. Serão seis dias de muita alegria para os quissamaenses e também para os turistas, que vão prestigiar os shows e atividades das áreas de agropecuária, industrial, comercial e turística", disse a prefeita Fátima Pacheco.



Na área da Agropecuária, o evento vai receber um concurso de marcha dos cavalos da raça Mangalarga Marchador; Prova de 3 tambores, combinando a habilidade do cavalo e do cavaleiro para contornar os obstáculos; Concurso leiteiro, que premia o proprietário da vaca com maior produção de leite; Julgamento da raça de gado Tabapuã.



"Ressaltamos a importância da valorização do setor da agropecuária na 24ª Expo. Teremos diversas atrações, além da participação de empresas e agroindústrias para movimentar o setor", conta o vice-prefeito e secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista.



A 24ª Exposição Agropecuária também terá participação de shows locais; Mini fazenda com pequenos animais silvestres e exóticos; Stands; Feira do empreendedor, com consultoria com os mais variados perfis de empreendedores da região.



Confira a programação dos show nacionais:



20/9 - Cassiane, às 21h

21/9 - Maiara & Maraisa, às 22h

22/9 - Zé Felipe, às 22h

23/9 - Dilsinho, às 23h

24/9 - Naiara Azevedo, às 23h

25/9 - Matheus Fernandes, às 22h