A vice-campeã mundial em 2008 e 2009, Silvana Lima usou a sua experiência para vencer a final contra Júlia Duarte, atual campeã carioca. Em terceiro, ficou a Tais Almeida e em quarto, Diana Cristina - Divulgação/Adilson dos Santos

Quissamã - O Quissamã Surf Classic 2022 conheceu os seus campeões profissionais no final de semana. Nas ondas de Barra do Furado, Krystian Kymerson garantiu o título no masculino e a atleta olímpica Silvana Lima, no feminino.



“Foi a minha segunda vez em Quissamã. Em janeiro, eu participei do campeonato, mas fui vice-campeão. Eu gostei tanto desse lugar, que fiquei super feliz em poder voltar para uma nova competição. As ondas surpreenderam, foram muito boas e no final, consegui descer duas que me deram o primeiro lugar. Só tenho a agradecer a todos pela oportunidade”, falou Krystian, que venceu Pedro Henrique na final.

A final feminina foi muito disputada. Vice-campeã mundial em 2008 e 2009, Silvana Lima usou a sua experiência para vencer a final contra Júlia Duarte, atual campeã carioca. Em terceiro, ficou a Tais Almeida e em quarto, Diana Cristina.



A prefeita Fátima Pacheco participou da premiação e ressaltou a importância de Quissamã receber um evento desse porte.



“Quando a gente realiza um campeonato desse porte, com essa magnitude, o investimento é feito em vários setores: no turismo, no esporte e também no comércio local. Vamos continuar acreditando no esporte, pois desde que assumimos, adotamos a política de pensar no futuro e o esporte é um caminho maravilhoso. Investimos atualmente em 16 modalidades e o surf é uma deles”, avaliou Fátima Pacheco.



