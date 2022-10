O evento fará parte do Circuito Estadual de Surfe do Rio de Janeiro de 2022. A competição profissional é homologada pela Confederação Brasileira de Surf – CBSurf - Divulgação

O evento fará parte do Circuito Estadual de Surfe do Rio de Janeiro de 2022. A competição profissional é homologada pela Confederação Brasileira de Surf – CBSurfDivulgação

Publicado 05/10/2022 09:26 | Atualizado 05/10/2022 09:36

Quissamã - As ondas de Barra do Furado recebem o Quissamã Surf Classic 2022, de quinta (6) a domingo (9), com a primeira chamada a partir das 8h. A competição conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Quissamã, por meio da Secretaria municipal de Esporte e Juventude, e premiará os atletas profissionais com troféus e mais de R$ 50 mil divididos igualmente entre masculino e feminino.

Na quinta e sexta, os campeões cariocas profissionais de 2022 serão conhecidos. Essa disputa será nos primeiros dias em função das condições do mar. Quissamã é o único município que está realizando duas etapas, contemplando todas as categorias. No verão, o município recebeu a categoria de base, de 12 anos até sub-18 e nesta, tanto o master, quanto o profissional.

São aproximadamente 200 atletas competindo, com quatro de Quissamã no profissional. O evento terá também as categorias master (35+), grand master (40+), kahuna (45+) e grand kahuna (50+). A open local, que é composta obrigatoriamente por competidores do município, será com 16 alunos alunos da escolinha de surf, e a open aberto (sem idade), serão organizadas pela Barra Surf Club. Os vencedores ganharão pranchas, blocos e acessórios.

O evento fará parte do Circuito Estadual de Surfe do Rio de Janeiro de 2022. A competição profissional é homologada pela Confederação Brasileira de Surf – CBSurf. Neste caso, o evento também terá caráter nacional, atraindo não apenas os melhores atletas fluminenses, como também alguns atletas de outros Estados para competirem nas ondas.

Apresentações musicais em Barra do Furado

Na sexta-feira (07) e no sábado (08), às 20h, a praça de Barra do Furado receberá dois shows: Ângelo Nani e Segredo de Estado, respectivamente. O intuito é trazer diversão de todos os tipos para os moradores, atletas e turistas, que vão desde o esporte, ao entretenimento.

A etapa do Quissamã Surf Classic 2022 terá transmissão ao vivo (Webcast) pelo Youtube da FESERJ. Segundo a secretária de Esporte e Juventude, Isis Chagas, a competição esportiva tem como uma das finalidades, fomentar a prática do surfe em Quissamã, bem como divulgar as ondas, belezas naturais da região, a economia local, além do turismo. “Também será uma oportunidade para os nossos surfistas mostrarem em casa, como são bons naquilo que fazem”, concluiu.

Competidores locais em Barra do Furado

Cláudio Freitas, Bráulio Silva e Rodolfo Damasceno são surfistas do município, contemplados pelo Programa Bolsa Atleta de Quissamã. Cláudio compete pela categoria profissional, Bráulio pela master e Rodolfo na open aberta. Também terão as categorias pró masculino e feminino. Vale ressaltar, que a Silvana Lima, surfista feminina que já disputou o mundial, confirmou presença no evento.



Cláudio Freitas, o surfista mais experiente de Quissamã, falou sobre a importância de um campeonato desse nível em Barra do Furado. “É muito positivo poder incentivar as mais diversas categorias, mas principalmente as de base, que têm crescido exponencialmente. As crianças querem aprender a surfar, querem competir e se inspiram em grandes surfistas. Campeonatos, funcionam como um gatilho para que mais pessoas se interessem pelo esporte”, declarou Cláudio.

"Para a federação é um grande prazer estar de volta a Quissamã depois do sucesso que o evento do verão obteve. Só que agora, com nova categoria o master e trazendo um pouco da história do surf no município. Quero aproveitar para agradecer a parceria da prefeita Fátima Pacheco e dizer que esperamos que o evento supere todas as expectativas do campeonato realizado em janeiro”, declarou Pedro Falcão, diretor de prova do evento e ex-presidente da Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro - FESERJ.

Veja como ficará a premiação dos finalistas masculino e feminino da etapa com este aumento oferecido pela SEELJ – Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude:

1º lugar: R$ 8.000,00 (3.000 pontos)

2º lugar: R$ 5.000,00

3º lugar: R$ 3.200,00

4º lugar: R$ 2.600,00