Nos seis dias de programação, mais de 90 mil pessoas passaram pela ExposiçãoDivulgação

Publicado 26/09/2022 18:41 | Atualizado 26/09/2022 18:52

Quissamã - A 24ª Exposição Agropecuária de Quissamã foi um sucesso, de acordo com o público que compareceu e prestigiou as atrações espalhadas por diversos locais do Parque de Exposições. Destaque para os shows nacionais e o público recorde histórico de mais de 30 mil pessoas no sábado (24). Nos seis dias de programação, mais de 90 mil pessoas passaram pela Exposição.



Com música, agronegócio, estandes de alimentação, espaço com pequenos animais, estandes com serviços da Prefeitura de Quissamã, shows nacionais e locais, entre outros, a população aproveitou a Expo para se divertir com as atividades oferecidas.



"Encerramos a nossa festa agropecuária, que foi um sucesso. Registramos recorde de público de todas as edições, isso se reflete na geração de renda e trabalho para o município. Foram mais de mil pessoas empregadas na Expo de forma direta e indiretamente, movimentando o setor de eventos. Agora, vamos planejar os próximos eventos", disse a prefeita Fátima Pacheco.

Atrações para todas as idades

No Palco Principal, foram seis shows nacionais: Cassiane, Maiara e Maraisa, Zé Felipe, Dilsinho, Naiara Azevedo e Matheus Fernandes. Nos palcos da Feira do Empreendedor e Lado A e B, foram realizadas diversas apresentações de artistas regionais. "Fomentamos a Cultura para todos os públicos. O setor cultural voltou com força máxima", avalia a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas.



A satisfação do público foi vista em toda a Expo Quissamã. A estudante Ana Luiza Pessanha, de 16 anos, foi em três dias de Exposição e aprovou o grande evento. “Está tudo muito bem organizado, os show estão muito bons, os brinquedos estão super interessantes, muito bom pra sair com a família e com amigos. Está sendo algo de entretenimento, muito divertido e eu espero continuar aproveitando”, disse.



O jovem Gabriel Andrade, de 18 anos, também gostou da programação. “Estou me divertindo muito. Há muito tempo que a gente não saía por conta da pandemia e essa Exposição está sendo incrível. Feliz em estar aqui e aproveitar cada momento. Estou amando os shows e amando me divertir”, destacou.



A programação ainda apresentou consultoria com os mais variados perfis de empreendedores da região, estandes de segmentos, como, moda íntima, calçado, ótica, vestuário, artesanato, gastronomia e cervejaria, campeonato de motocross, concurso leiteiro, concurso de conformidade e marcha, provas hípicas, entre outros. "Apresentamos muitas opções para atrair a população de Quissamã e também os turistas. Várias lojas venderam todo o seu estoque, o que mostra o sucesso da Expo", conta Arnaldo Mattoso, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.