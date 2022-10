A Patrulha Maria da Penha é ligada à Guarda Civil Municipal e tem o suporte da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito - Divulgação

Publicado 20/10/2022 14:09 | Atualizado 20/10/2022 14:10

Quissamã - O município de Quissamã conta com ações integradas das forças de segurança na rede de proteção e combate à violência contra a mulher, e a Patrulha Maria da Penha (PMP), um importante elo neste serviço, vai completar três anos de atuação nesta sexta-feira (21). A celebração acontece a partir das 8h, no Centro Cultural Sobradinho, com uma vasta programação aberta ao público e com a presença de agentes das Guardas Municipais de cidades próximas.

Quissamã possui uma rede de proteção consolidada, marcada pelo pioneirismo na região com a implantação de equipamentos importantes no enfrentamento à violência contra a mulher, conforme preconiza a Lei Maria da Penha – lei 11.340/2006.

A partir do início de suas atividades, a Patrulha Maria da Penha realizou cerca de 540 atendimentos a chamados de emergência, com o registro de 420 ocorrências; e atualmente 55 mulheres recebem assistência da PMP.

“Ao celebrar três anos de atuação, a Patrulha Maria da Penha reafirma o seu compromisso com os quissamaenses de atuar na conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher ” destacou a Guarda Civil Municipal e supervisora da PMP Neide Cruz.

Desde 2019 foram implementados em Quissamã; o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam); a Sala Girassol, na 130ª Delegacia de Polícia; o Núcleo de Atendimento ao Homem (Neah); a Patrulha Maria da Penha, que é ligada à Guarda Civil Municipal e suporte da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito; e o Aplicativo 153 Cidadão, que conta com com um item especial denominado “Botão do Pânico”, que pode ser utilizado em situações emergenciais por mulheres sob medidas protetivas.

Programação dos três anos de aniversário da Patrulha Maria da Penha:

8h às 8h50 – Credenciamento e café da manhã

9h – Cerimônia de Abertura

9h20 – Apresentação com Laila Danielle Pessanha Bastos, Coordenadora da PMP de Macaé.



9h30 – Palestra com o tema “ Trabalho em Conjunto” com a Supervisora da PMP Quissamã Neide Maria, a Coordenadora de Caem Quissamã Nagila Oliveira dos Santos e o Coordenador do NEAH, Joilson Gomes Junior.

10h30 – Palestra a Major Bianca Neves PMERJ

11h30 – Criação da Lei Municipal, abordagens do Corregedor da Guarda Civil Municipal de Quissamã, Cláudio Pimentel e do Vereador de Quissamã Janderson Barreto.

12h – Intervalo para almoço

14h – Peça Teatral As Rosas Falam Direção e Texto: Leize Maciel

14h40 – Palestra Carla Tavares Delegada da Deam São Gonçalo

15h40 – Considerações Finais