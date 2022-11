Lutadores contemplados com o Bolsa Atleta Quissamã conquistam medalhas no Estadual de Kickboxing - Divulgação

Lutadores contemplados com o Bolsa Atleta Quissamã conquistam medalhas no Estadual de KickboxingDivulgação

Publicado 14/11/2022 11:55 | Atualizado 14/11/2022 12:06

Quissamã - Os atletas do Kickboxing de Quissamã participaram, no sábado (12), de duas importantes competições, com atuações na etapa do Campeonato Estadual, na Vila Olímpica Professor José Gomes Tubino, na cidade do Rio de Janeiro, e no evento profissional da modalidade, o “Rei de Minas”, na cidade mineira de Leopoldina.

No Estadual, a retrospectiva de bons resultados foi mantida, e os quissamaenses asseguraram duas medalhas de ouro, 1 prata, e dois bronzes. A lutadora Bolsa Atleta Quissamã, Elizeth Moura, garantiu o ouro na categoria Master, e Maria Eliz na categoria adulto, até 60Kg. Maria Eduarda ficou com a prata na categoria sub-15, até 65kg, com Maria Eduarda Cardim na 5ª, na categoria sub-15, até 55kg.

Lutadores contemplados com o Bolsa Atleta Quissamã, Geyson Ribeiro, categoria +94kg, e João Victor Santos, categoria sub 17, + 79kg, garantiram o bronze.

Já em Leopoldina MG, o atleta João Pedro encarou o desafio na categoria 80 kg, e superou o oponente em quatro rounds, trazendo a vitória para Quissamã.

“Nos preparamos bem e fizemos boas lutas, mesmo com divergências em algumas pontuações. A participação positiva em competições expressivas, com o apoio da Prefeitura, coloca o nome de Quissamã entre as principais cidades da modalidade na região Sudeste”, avaliou o treinador e competidor Geyson Ribeiro.