Atletas de Quissamã se destacam em diversas modalidades esportivas - Adilson dos Santos/Prefeitura de Quissamã

Publicado 14/11/2022 10:35 | Atualizado 14/11/2022 10:39

Quissamã - A equipe de Kickboxing de Quissamã disputou, no último sábado (12), o Campeonato Estadual da categoria, no Rio de Janeiro. Dez atletas representaram o município nas categorias Adulto, Master e Sub-17, sendo seis vinculados ao programa Bolsa Atleta, da Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria municipal de Esporte e Juventude.



O campeonato organizado pela Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro (FKERJ) e aconteceu em Campinho, na Vila Olímpica Professor José Gomes Tubino.



A equipe de Quissamã segue em crescimento na modalidade. Segundo o professor e atleta Geyson Ribeiro, a última semana foi dedicada aos próximos compromissos dos atletas.



Também no último sábado, Quissamã foi representada em outro evento profissional de kickboxing, o “Rei de Minas”, na cidade mineira de Leopoldina. O Bolsa Atleta João Pedro dos Santos, atual primeiro colocado do ranking estadual, disputou o cinturão com atletas de todo país.

Os resultados das competições serão divulgados em breve pelo programa Bolsa Atleta Quissamã.