Natal Luz leva a magia natalina e o incentivo à cultura e turismo a Quissamã a partir de quarta-feira (13) - Divulgação

Natal Luz leva a magia natalina e o incentivo à cultura e turismo a Quissamã a partir de quarta-feira (13) Divulgação

Publicado 06/12/2022 16:32 | Atualizado 06/12/2022 16:37

Quissamã - O Natal Luz de Quissamã terá o acendimento das luzes e o cortejo natalino nesta quarta-feira (7), a partir das 18h, na área central, transformando o município na capital da magia natalina na região. Durante a 2ª edição do evento, que foi sucesso absoluto em 2021, a Praça Brigadeiro José Caetano será a Vila de Natal, local em que fica localizada a residência oficial do Papai Noel. No total, serão 13 dias com mais de 20 atrações para toda a família.

Desde o pórtico de entrada da cidade, nas principais praças, igrejas, ciclovias e prédios públicos, serão instaladas aproximadamente 1 milhão de microlâmpadas de led e refletores, cujo objetivo é destacar ainda mais, os prédios e pontos turísticos, como a sede da Prefeitura e a Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro. Mais de 80 árvores receberão iluminação de Natal.

O Grande Cortejo de Natal acontece com a participação dos alunos de todas as escolas municipais e logo após, haverá o espetáculo natalino, cheio de encanto, que parecerá ter saído dos mais belos sonhos, trazendo personagens e objetos do imaginário natalino dividido em grupos temáticos compostos pelos ajudantes do bom velhinho, os duendes e finalmente a ala do Papai Noel, onde ele é o protagonista.

O espetáculo natalino, que terá os clássicos da época, cantados ao vivo, esquetes cômicas e interatividade com o público. A atração promete levar alegria e reflexão para todos os presentes. Toda cidade terá uma série de elementos cenográficos luminosos como Papai Noel, bengala natalina, bola gigante, túnel, soldadinho de chumbo, caixas de presentes, entre outros, criando o ambiente propício para os festejos luminosas e decorações que serão acesas logo após o espetáculo.

A programação gratuita também inclui a parada Natalina, o auto de Natal, apresentação da Orquestra e a cantata, composta tanto por alunos, quanto pelos professores do Centro Cultural Sobradinho, que apresentarão além de músicas natalinas, canções populares brasileiras. Também haverá shows com bandas locais e regionais.

O auto de natal é realizado pelo grupo de teatro do Sobradinho e dirigido pela professora Leíze Maciel. “A temática deste ano, perpassa pelo contexto tradicional e bíblico com uma pitada de reflexão sobre a atualidade, como sempre costumamos fazer. O público pode esperar muitas emoções trazidas pelo espírito natalino que a história do nascimento de Jesus faz renascer a cada ano”, explicou Leíze.

“O Natal é a época mais amada e esperada do ano. É tempo de amor, de paz, de celebrarmos o nascimento de Jesus. Os sentimentos, os sorrisos compartilhados, a alegria e a emoção, típicos dessa data não têm comparação. Por isso, vivemos essa festa e valorizamos o momento em que novos propósitos, novas metas e prioridades enchem nossos corações. Como em todos os anos, realizaremos um evento mágico”, afirmou Kitely Freitas, secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer.

A secretaria municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, responsável pelo evento, visa também consolidar Quissamã no roteiro do Turismo Natalino com a intenção de alavancar o setor turístico, uma vertente que a cada ano se consolida no Brasil. Com a atração de mais turistas, pretende-se movimentar o comércio local, formado diretamente pela rede de serviços – hotéis e pousadas, além dos restaurantes, bares e lanchonetes.