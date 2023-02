Além do pódio, o faixa verde ainda teve mais uma conquista pessoal, de disputar o primeiro campeonato em uma faixa e categoria acima - Divulgação

Além do pódio, o faixa verde ainda teve mais uma conquista pessoal, de disputar o primeiro campeonato em uma faixa e categoria acimaDivulgação

Publicado 06/02/2023 16:19 | Atualizado 06/02/2023 16:23

Quissamã - Antônio Pedro Santos, de 15 anos, contemplado pelo Programa Bolsa Atleta de Quissamã, conquistou seu primeiro pódio no ano de 2023. O jovem ficou com a terceira colocação no Aberto da Federação de Jiu-jitsu do Rio de Janeiro, realizado neste sábado (4), na Arena Cel Wenceslau Malia, em Deodoro, Rio de Janeiro.

Além do pódio, o faixa verde ainda teve mais uma conquista pessoal, de disputar o primeiro campeonato em uma faixa e categoria acima.

“Para mim, que luto desde os cinco anos de idade, foi um grande orgulho representar minha cidade, com ajuda do Bolsa Atleta. Lutei em uma faixa e categoria acima da minha e mesmo assim consegui conquistar o pódio”, disse.

Grandes incentivadores dos filhos ao esporte, os pais Jeferson e Monique Nascimento são só orgulho.

“Devido às férias, ele ficou um tempo sem treinar. Assim, ele ainda teve que competir em uma categoria que não está acostumado. Eu como pai fico muito feliz, por ser o incentivador em relação ao esporte, pois também treino jiu-jitsu”, contou.