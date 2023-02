Nomeado até recentemente na secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio, o ex-prefeito da cidade de Quissamã aparece vestido com a camisa e bandeira do Brasil, cantando hinos do Exército - Divulgação

Nomeado até recentemente na secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio, o ex-prefeito da cidade de Quissamã aparece vestido com a camisa e bandeira do Brasil, cantando hinos do ExércitoDivulgação

Publicado 01/02/2023 20:04 | Atualizado 02/02/2023 00:07

Quissamã - O x-prefeito da cidade de Quissamã-RJ, Armando Carneiro, foi exonerado da Secretaria de Energia e Economia do Mar do estado do Rio, após participar de ato antidemocrático em frente ao Quartel do Exército em Macaé. O movimento contestava o resultado das eleições e levantava suspeitas sobre a lisura do pleito e das urnas eletrônicas.

Armando também teria participado dos atos terroristas em Brasília, no dia 8 de janeiro, quando extremistas depredaram o Palácio do Planalto, a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional. Ele foi prefeito por duas vezes, eleito pelo atual modelo de votação e é marido da atual vereadora de Quissamã, Alexandra Moreira (PSC), também bolsonarista.

De acordo com a revelação do Portal EU, Rio!, que divulgou o vídeo de Carneiro junto de outros militantes bolsonaristas, o governo estadual informou à equipe de reportagem do canal (no dia 25 de janeiro) que, não sabia do seu envolvimento em manifestações antidemocráticas após as eleições de outubro. Em seguida, no dia 27 de janeiro, sexta-feira passada, o Diário Oficial do Estado publicou a exoneração de Armando.

Em vídeo, Carneiro aparece junto com outras pessoas que mostravam cartazes pedindo intervenção militar e anulação das eleições de outubro, cantando hinos do Exército e vestido com a camisa e bandeira do Brasil. Assista:

Armando Carneiro, ex-prefeito de Quissamã, é exonerado do Estado após participar de ato antidemocrático.

Crédito: Reprodução/Youtube#ODia pic.twitter.com/DxP0qYYZmW — Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2023



Cabe ressaltar que os atos antidemocráticos violam a Constituição Federal e vem sendo combatidos no âmbito de operações realizadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e STF (Supremo Tribunal Federal).



O ministro do STF, Alexandre de Moraes, orientou a justiça que investigue “o financiamento da vinda e permanência em Brasília daqueles que concretizaram os ataques”, além de outras condutas antidemocráticas que ajudaram a fomentar os atos terroristas, como foi o caso das manifestações em frente aos quartéis.

Um dos alvos da terceira fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, contra suspeitos de envolvimento nos atos extremistas do 8 de janeiro, está em Macaé, cidade vizinha de Quissamã, no Norte Fluminense, o nome da suposta pessoa envolvida ainda não foi revelado.