Publicado 26/01/2023 11:25 | Atualizado 26/01/2023 11:25

Quissamã - Estimular um novo olhar sobre a história e lugares de Quissamã. Com essa proposta, detalhes do cenário e da vida do município são retratados na exposição "Viver Quissamã", no Boulevard Shopping, em Campos, promovida pela Prefeitura de Quissamã. A visitação pode ser feita todos os dias, de forma gratuita.



Além de imagens, por meio de fotos e vídeos, a exposição também vai contar com telas elaboradas por alunos do Centro Cultural Sobradinho. A pintura é resultado das oficinas realizadas com o objetivo de fortalecer a cidadania e promover o segmento artístico.



Os símbolos da cidade, a vida cotidiana e a valorização cultural estão expressas nos materiais que serão exibidos. “A gente quer privilegiar o que Quissamã tem de melhor, a importância cultural, as pessoas, os locais históricos. A cidade é rica em beleza e estamos de braços abertos para receber os turistas", conta a prefeita Fátima Pacheco.



A curadoria da exposição "Viver Quissamã" é da Secretaria Municipal de Comunicação Social, com apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo; de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer; e de Educação.



A exposição conta com imagens dos fotógrafos Adilson dos Santos (@adilson_fot), Gabriel Macedo (@eugabrielmacedo), Dhonatan Pessanha (@dhonatanpessanha), Marcos Paulo Trindade (@marcospaulofotos), Paulo David Nogueira (_paulo_david_nogueira) e Phillipe Moacyr (@phillipemoacyr).



