Publicado 20/01/2023 10:06 | Atualizado 20/01/2023 11:01

Quissamã - Em Assembleia Geral Ordinária, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, foi reeleita à presidência do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), para a gestão do biênio 2023/2024. A reeleição aconteceu por unanimidade dos prefeitos e prefeitas dos municípios consorciados, no início deste mês, em reunião por videoconferência.

Com a reeleição, Fátima Pacheco estará à frente do órgão intermunicipal pela segunda vez. Antes do mandato atual, a prefeita de Quissamã também presidiu o Consórcio em 2021/2022. Fátima agradeceu a confiança e o apoio dos demais prefeitos e prefeitas para o exercício de mais um mandato.

— É um prazer poder continuar como presidente, um momento importante de confiança e reconhecimento de um trabalho que até aqui foi realizado. Porém, ressalto que tudo isso é fruto da participação e união dos prefeitos e prefeitas, que também abraçaram essa caminhada com causa definida, que é trazer mais desenvolvimento para os municípios das regiões Norte e Noroeste Fluminense. Seguiremos firmes com o propósito de consolidação das ações — ressaltou Fátima Pacheco.

O secretário executivo, Vinícius Viana, reforçou que o Consórcio vai seguir sua atuação em busca de recursos e investimentos para projetos, programas e ações que vão beneficiar os municípios consorciados.

— Foram dois anos de mandato e de muita construção. Continuaremos reforçando a interlocução com os governos Estadual e Federal, com objetivo de desenvolver ações conjuntas que visam o interesse coletivo e benefícios públicos para a população. Atualmente, 17 municípios do Norte e Noroeste Fluminense aderiram ao consórcio, e com toda essa força e representatividade estaremos no foco principal que é fortalecer e desenvolver políticas públicas nas duas regiões que o Cidennf abrange — destacou Vinicius Viana.

Posterior à pauta da eleição, foram discutidos entre os prefeitos e prefeitas assuntos, como a Nova Lei de Licitações e Contratos Nº 14.133/21, que entrará em vigor em abril deste ano; o resultado dos dados prévios do Censo 2022, que apontou redução no número de habitantes em alguns municípios que compõem o Cidennf, além de outros assuntos gerais.

Participaram da reunião as prefeitas e os prefeitos: Wladimir Garotinho (Campos), Geane Vincler (Cardoso Moreira), Silvestre Gorini (Varre-Sai), Leonardo Orato (Italva), Carla Caputi (São João da Barra), Paulo Sergio Cyrillo (Bom Jesus do Itabapoana), Ronald Moreira (Aperibé), Leo Coutinho (Porciúncula), Clóvis Tostes (Miracema), Alfredo Marques (Itaperuna), além de representantes dos municípios de São Francisco de Itabapoana e Macaé.