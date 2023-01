L7nnon é o rapper brasileiro mais ouvido no Spotify, com quase 12 milhões de ouvintes mensais na plataforma - Divulgação

L7nnon é o rapper brasileiro mais ouvido no Spotify, com quase 12 milhões de ouvintes mensais na plataformaDivulgação

Publicado 19/01/2023 16:12 | Atualizado 19/01/2023 16:13

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, traz a principal voz do rap nacional da atualidade ao município. O rapper brasileiro mais ouvido no Spotify, com quase 12 milhões de ouvintes mensais na plataforma, L7nnon se apresenta na Praia de João Francisco neste domingo (22), às 18h. O show é gratuito.

Criado no bairro carioca de Realengo, L7 ganhou destaque após lançar seu primeiro álbum, Hip Hop Rare, em 2020, sendo “Perdição” seu grande hit, com mais de 230 milhões de visualizações no Youtube. Desde então, o cantor disparou um sucesso atrás do outro, como "Nada é pra sempre", "Freio da Blazer", "Desenrola Bate Joga de Ladin", "Ai Preto", além de inúmeras participações no fenômeno "Poesia Acústica".

Diversas parcerias também embalaram os sucessos de L7. Teve colaboração com nomes como Ivete Sangalo, Léo Santana, Filipe Ret e o inglês Tion Wayne, com quem gravou “Kim N Kanye” durante sua turnê internacional. L7nnon também conquistou mais uma nomeação para uma das maiores e mais importantes premiações musicais do mundo, o MTV Europe Music Awards. O carioca foi indicado na categoria Melhor Artista Brasileiro do MTV Europe Music Awards. Em 2021, já havia vencido o prêmio “Mtv Miaw” na categoria “Beat Br”.

A Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer preparou uma programação especial para o verão, que conta com uma série de shows gratuitos. Diversas atividades esportivas e culturais, voltadas para todas as idades, também estão na agenda do Verão Viver Quissamã 2023.