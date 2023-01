"Voltei com força total e 2022 foi o meu ano. Honrei a minha faixa marrom e todos que acreditaram na minha volta por cima", disse Deivis - Divulgação

Publicado 09/01/2023 15:51 | Atualizado 09/01/2023 16:02

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã investe na formação de atletas do município em diversas modalidades. Um dos esportistas contemplados pela Bolsa Atleta Quissamã é o lutador de jiu-jítsu Deivis Rodrigues, líder do ranking da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Olímpico (CBJJO) em 2022. O programa é realizado pela Secretaria municipal de Esporte e Juventude.



O peso médio, faixa marrom e que compete na categoria adulto, ficou em 1º lugar no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu e no Mundial sem Kimono de Jiu-jitsu Olímpico. Conquistou o 2º lugar tanto no Campeonato Mundial de Jiu-jitsu, quanto no Worl Cup, realizado no Rio de Janeiro. No Panamericano, ficou com o bronze, além de várias outras competições com resultados expressivos.



A história do Deivis nos últimos dois anos foi de superação. Como se não bastasse o período sem lutas devido à pandemia da Covid-19, ele acabou se lesionando e não pôde competir em 2021, ficando fora do programa ofertado pela prefeitura. Aos poucos, foi retornando aos treinos e preencheu outra vez os pré requisitos para a bolsa, mas o foco o trouxe de volta.



“Voltei com força total e 2022 foi o meu ano. Honrei a minha faixa marrom e todos que acreditaram na minha volta por cima”, disse Deivis. O atleta, que também é professor, assegurou o primeiro lugar no ranking nacional da categoria e conquistou a possibilidade de participar de todas as competições em 2023 sem o custo das inscrições, o que já facilita bastante para um atleta bolsista.



“Estou muito feliz com o balanço deste ano e no dia 10 dezembro, recebi a minha faixa preta tão esperada. Sei que a partir de agora, lutarei com os melhores que existem na arte suave, mas continuarei dando o meu melhor para levar cada vez mais o nome de Quissamã ao topo dos pódios que passar”, afirmou animado, Deivis.



A secretária de Esporte e Juventude, Isis Chagas, salienta que em razão das ações implementadas pela prefeitura, o incentivo ao esporte no município só cresceu, ampliando o leque de oportunidades tanto em ações de iniciação esportiva, como de alto rendimento. “Vemos o esporte como uma ótima oportunidade de aprendizado em todos os sentidos e em 2023 seguiremos firmes apoiando cada vez mais”, finalizou.