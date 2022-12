Quissamã conta com quatro nomes entre os melhores do campeonato. A levantadora e capitã da equipe, Raquel, concorre à MVP (melhor jogadora) e melhor levantadora - Divulgação

Quissamã conta com quatro nomes entre os melhores do campeonato. A levantadora e capitã da equipe, Raquel, concorre à MVP (melhor jogadora) e melhor levantadoraDivulgação

Publicado 16/12/2022 15:08 | Atualizado 16/12/2022 15:08

Quissamã - A equipe feminina de vôlei de Quissamã disputa a final da Liga B de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (Liverj), neste domingo (18). A partida contra a AVN acontece no Country Club Brás de Pina, no Rio de Janeiro, às 11h30 e será transmitida ao vivo pelo canal da Liverj no Youtube. A modalidade é promovida pela Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria municipal de Esporte e Juventude, que apoia a equipe com o Bolsa Atleta.

Na semifinal do último domingo (11), Quissamã derrotou o Superset B por dois sets a um. Perdeu o primeiro set por 25 a 19, e a partir do segundo set, o atual vice-campeão da 1ª Copa Viver Quissamã reforçou a grande fase e iniciou a virada, liderada pela central Maiara, eleita a destaque da partida. O segundo set ficou em 25 a 16, e o terceiro fechou em 15 a 7. A equipe quissamaense conta com aproveitamento de quase 85%, com 10 vitórias em 12 jogos.

A final será contra a AVN, adversária da equipe quissamaense em duas oportunidades no ano, com uma vitória para cada lado. Derrota na fase classificatória da Liga e vitória na 1º Copa Viver Quissamã. "Estamos com uma expectativa muito boa para essa final. Fizemos duas partidas contra a ANV, perdemos uma, mas na Copa Viver Quissamã fizemos uma grande partida contra elas e ganhamos. A final vai ser um jogo muito bom e esperamos trazer essa conquista para nossa cidade", comentou Maiara.

Quissamã conta com quatro nomes entre os melhores do campeonato. A levantadora e capitã da equipe, Raquel, concorre à MVP (melhor jogadora) e melhor levantadora. Thamara e Maiara concorrem à melhor central e Bruna à melhor líbero.

Raquel iniciou no vôlei há 25 anos. Entre rotina de trabalho e família, a paixão pelo esporte serve de motivação para continuar alcançando marcas importantes pela equipe de Quissamã.

"É uma correria muito grande. A gente trabalha durante o dia todo e à noite todas vêm empolgadas para o ginásio treinar, sempre com a presença dos filhos. Esse ano ficamos em segundo lugar e ganhamos várias competições e a expectativa está muito grande para a final. Conseguimos nosso objetivo maior que era chegar na Liga A, mas domingo é a última batalha. Estamos muito empolgadas, treinando forte e vai dar tudo certo", disse.

Formam a equipe de Quissamã, as atletas Bruna Pessanha, Maiara Alvarenga, Vanessa Marins, Camilla Rangel, Evelyn Barcelos, Fabrícia Carla, Júlia Andrade, Ludymila Reis, Thamara Aid, Ranna Anselmo, Raquel Paula Barcelos e Tais Pessanha, com comando do técnico Luis Felipe de Almeida, e apoio da auxiliar técnica Roselaine Moisés.