Quissamã - A equipe feminina de vôlei de Quissamã derrotou o Superset neste domingo (11) por dois sets a um e enfrenta a AVN na final da Liga B de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (Liverj), Taça Ouro. A final acontece no próximo domingo (18), no Country Club Brás de Pina, no Rio de Janeiro.



Quissamã perdeu o primeiro set por 25 a 19. A partir do segundo set, o atual vice-campeão da Copa Viver Quissamã reforçou a grande fase e iniciou a virada, liderada por Maiara Alvarenga, eleita a destaque da partida. O segundo set ficou em 25 a 16, e o terceiro fechou em 15 a 7.



A equipe quissamaense agora conta com aproveitamento de quase 85%, com 10 vitórias em 12 jogos. A modalidade é promovida pela Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.

Formam a equipe de Quissamã, as atletas Bruna Pessanha, Maiara Alvarenga, Vanessa Marins, Camilla Rangel, Evelyn Barcelos, Fabrícia Carla, Júlia Andrade, Ludymila Reis, Thamara Aid, Ranna Anselmo, Raquel Paula Barcelos e Tais Pessanha, com comando do técnico Luis Felipe de Almeida Azevedo, e apoio da auxiliar técnica Roselaine Moisés.